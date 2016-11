Segunda etapa das obras do Prosamim na orla do São Raimundo será entregue na terça

A entrega da segunda etapa da Ligação Viária Presidente Dutra (LPD) e orla, localizada na margem direita do Igarapé do São Raimundo – entre a rua Oswaldo Cruz até a avenida Presidente Dutra no bairro Glória, Zona Centro-Oeste – será na próxima terça-feira (6). A obra foi realizada por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus (SRMM) e integra o Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim).

Com investimentos de R$ 25,59 milhões, a nova etapa da Ligação Viária Presidente Dutra tem sistema viário que inclui calçadão, microdrenagem (meio-fio e sarjeta), iluminação pública, pintura de sinalização horizontal e vertical, ciclovia e urbanização da orla.

Construída numa extensão de 825 metros, a LDP vai interligar a nova via ao bairro da Glória, melhorando o fluxo de trânsito do local.

Praças

Para o entorno da Ligação Viária Presidente Dutra, na rua Osvaldo Cruz, foram implantadas sete praças em áreas remanescentes, onde foram realizados serviços de urbanismo como passeios em blocos e bancos de concreto, playground, academia ao ar livre, mesas de jogos, lixeiras metálicas, iluminação a LED e paisagismo com plantio de mudas ornamentais, como Jutairana, Ipê e Lanfontera da Amazônia.

Com informações da assessoria