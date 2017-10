Segunda edição do Vogue Fashion’s Night Ou, acontece nesta quarta

Acontece nesta quarta-feira(18), no Shopping Ponta Negra, a segunda edição do Vogue Fashion’s Night Out (VFNO) em Manaus. A programação conta com desfiles, ações dos lojistas, palestras ícones da moda, estilistas, hair style, designer de jóias, nutróloga fit, lifestyle e beleza, além da presença do time da revista Vogue Brasil. O evento será aberto ao público e ocorrerá na praça de eventos do mall, localizado no primeiro piso (L1), a partir das 11h, com encerramento animado pela DJ May Seven,as 20h, e a irreverência da banda The Stone Ramos, as 21h. Neste dia, excepcionalmente, o shopping funcionará até as 23h.

“Estamos bastante felizes em trazer mais uma edição do Vogue Fashion’s Night Out. O Shopping Ponta Negra vem sendo reconhecido como referência nas áreas de moda, serviços e entretenimento, além de dispor de um segmento de gastronomia que atende aos mais exigentes gostos”, destacou o superintendente do centro de compras, Magno Duarte.

Programação

A programação do VFNO iniciará as 11h, com uma palestra do salão Amanda Beauty sobre “Cuidados Com os Cabelos no Dia a Dia”, com a consultora da Kerastase, Rafaela Brandão. As 15h, a marca Dell Anno apresenta um talk show com o estilista paraense queridinho das famosas, André Lima, que atualmente atua ao lado de Isabela Capeto no reality ‘Caixa de Costura’, apresentado por Patrícia Poeta no canal GNT.

As 16h, será a vez da Academia Fórmula trazer a palestra sobre Lifestyle e Beleza – Vivendo Com Qualidade, que será ministrada pela dermatologista amazonense Bruna Braga. As 17h, a programação continua com uma palestra apresentada pelo time da Vogue que terá como tema “O Diabo Veste mesmo Prada?”. As 18h, acontecerá um talk show apresentado pela Joalheria Di Donna sobre Identidade Brasileira com o designer de joias Manoel Bernardes.

As 19h, as meninas da Vogue voltam ao palco, desta vez para falar sobre “Tendências do Alto Verão”. E, às 20h, acontece o encerramento do evento com show musical da DJ amazonense May Seven, que se destacou na cena eletrônica local e nacional, seguido, as 21h, da irreverência da banda The Stone Ramos e suas sátiras bem humoradas de grandes músicas e clássicos brasileiros.

“A dj May Seven dispensa apresentações, e promete animar o público. Já a banda The Stone Ramos vai descontrair ainda mais, encerrando com muita alegria o nosso evento, com seu estilo excêntrico”, adianta a gerente de Marketing do shopping, Karla Henderson.

Ações das lojas

Durante todo o dia, as lojas do Ponta Negra estarão engajadas no clima Vogue, realizando ações como exposições, coquetéis, happy hour, desfiles de moda, além de muita badalação para os seus clientes.

“Os lojistas estão bastante animados com o evento e prepararam diversas novidades, com direito a presença VIP de influenciadores digitais, apresentação de DJ, oficinas de confecção de bijuterias, brindes e descontos”, afirma Karla Henderson.

Uma equipe da Vogue escolherá peças tendências para os próximos meses nas lojas do Shopping Ponta Negra e, durante o evento, os clientes poderão identificá-las através das tag “Vogue Indica”.

A diretora de moda Barbara Migliori, a stylist Alexandra Benenti, a editora-assistente Renata Garcia, a colunista Chiara Gadaleta, as repórteres Beatrice Stopa e Nathalia Fuzaro, são alguns dos nomes do time Vogue que marcam presença no evento.

O evento também contará com a presença de universitários de cursos de moda, design, publicidade e relações públicas. O VFNO será uma oportunidade de colocá-los em contato com o mercado de trabalho e possibilitar a interação com pessoas que investem ou que fazem da moda objeto de trabalho ou pesquisa.

Criada em 2009 pela versão americana, a festa está cada vez melhor e maior, chegando a mais cidades e atraindo multidões fashionistas aos shoppings e lojas participantes pelo mundo todo. Além de Manaus, neste ano, o VFNO acontece também no Rio de Janeiro, Goiânia e Brasília.

