Segunda Edição de bazar colaborativo promete agitar o final de semana

A segunda edição do Bazar Colaborativo Manjari já tem data marcada e o público, que gosta de uma boa ‘pechincha’, não pode perder esta oportunidade. O evento, que reúne peças de vestuário em bom estado de conservação, comidas e música, acontece neste domingo (7), de 10h as 19h, na avenida Mário Ypiranga, 1097, Zona Centro-Sul de Manaus.

Com a promessa de repetir o sucesso anterior, a organização do bazar confirmou uma grande variedade de roupas femininas, masculinas, e até mesmo itens de marca com valores atrativos, que variam entre R$ 5 a R$ 40.

“Além das roupas, ainda vamos oferecer hambúrguer artesanal e bolos no pote. Como nosso bazar contempla um pouco de cada coisa, o público vai encontrar ainda produtos eróticos a partir de R$ 15 e até mesmo poderá fazer uma rápida consulta de Tarot”, conta Wallace Modesto, um dos organizadores do evento.

Quem gosta de ‘riscar’ a pele também pode aproveitar as tatuagens no estilo Flash Day, que durante o evento podem custar no máximo R$ 200. Entre outras opções, para quem quer mudar algo além do guarda-roupa, o bazar coloca à venda itens de artesanato, como quadros artísticos feitos com linhas e dreadlocks a partir de R$ 15. Não poderiam ficar de fora também os livros, CD’s e DVD’s com aquele precinho de brechó. A música fica por conta de Bruno Castro.

A iniciativa do bazar, que está chega a segunda edição, surgiu da necessidade do casal Karine Pantoja e Wallace Modesto desapegar de algumas peças de roupas e sapatos. Após o projeto ser idealizado, e a convite do casal, vários amigos aderiram à proposta de se desfazer de itens e levantar uma ‘grana’ extra.

