Segunda edição da colônia de férias tecnológica é realizada a partir do dia 12 de dezembro em Manaus

A segunda edição do Tech Camp, em Manaus, será realizada entre os dias 12 a 16 de dezembro. O evento é uma oportunidade para as crianças aprenderem sobre ciência e tecnologia, através de uma programação diferenciada, cheia de exercícios e brincadeiras lúdicas que permitem à criança aprender e se divertir ao mesmo tempo.

O evento contará nessa segunda edição com turmas para crianças de 5 a 9 anos e de 10 a 13 anos. Durante a semana, as crianças contam com atividades diferentes todos os dias. Oficinas de robótica com lego, empreendedorismo, artes, contação de história e matemática criativa, são algumas das atividades que estão presentes na programação. O Tech Camp conta ainda com um dia de oficinas ambientais como trilha ecológica e jardinagem, que serão realizadas no Parque do Mindu.

Para essas atividades, os únicos pré-requisitos são a curiosidade, a criatividade e a vontade de aprender. O objetivo é que a criança experimente, construa, divirta-se e aprenda, compreendendo que ciência e tecnologia andam de mãos dadas com a criatividade.

Segundo Marcelo Silva, pai do Marcelinho, participante da última edição, falou sobre a experiência do filho após participar do Tech Camp.

“A experiência do Tech Camp foi recompensadora para nós. O Marcelinho gostou muito e quer muito dar continuidade em casa às atividades que experimentou nesses dias do Tech Camp, principalmente no desenvolvimento de jogos e robótica.”

Com vagas limitadas, as pré-vendas iniciam nesta segunda-feira (14) e vão terminar dia 30 de novembro com valor reduzido de R$ 349,00. O preço sofrerá um reajuste após esse período e custará R$400,00. A empresa conta ainda com descontos para pagamentos à vista e para grupos de crianças que realizarem as inscrições juntas.

A FabriQ é uma empresa de TI, inovação e empreendedorismo, genuinamente amazonense, conhecida por projetos de inovação no mercado corporativo e, nos últimos anos, atuando também em projetos para o cidadão com as startups.

Para maiores informações, entrar em contato através do número (92) 3302-6886. Ou acesse o link para fazer a inscrição: http://bit.ly/CentralFabriQ

