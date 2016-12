Segmento de duas rodas sofre outra baixa

O setor de duas rodas no Amazonas apresentou queda de 28,5%, de acordo com dados apresentados na reunião anual da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).

Em 2016 foram comprados 900 mil novos veículos motorizados de duas rodas, número menor em relação ao do ano passado, de 1.224.597 veículos novos vendidos.

Fornecedores e concessionárias estão envolvidos na busca de uma solução para o setor que enfrenta recessão há quatro anos.

O diretor executivo da Honda, Paulo Takeuchi, afirmou que nesse momento, estabilidade já seria suficiente. “Já estamos sentindo essa queda desde o início do ano e chegamos ao fundo do poço, então qualquer número eu venha ser projetado para 2017 e que seja melhor que esse, já é um primeiro passo”.

O presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian, apontou como um dos principais fatores a instabilidade política como um dos fatores que contribuíram para a queda.

“A expectativa era que a classe política pudesse promover políticas econômicas que movimentassem a economia para o crescimento, mas isso não está acontecendo e temos mais um ano registrando novas quedas. Agora cada montadora está debruçada sobre suas pranchetas para analisar qual o tamanho da estrutura que precisam ter para o ano que vem”, destacou Fermanjan.

Empregos

O declínio contínuo nas vendas diminuiu também a geração de empregos no setor. Os 16 mil empregos diretos no fim do ano de 2015 agora são 13 mil, e tudo indica que novos ajustes serão necessários.

Expectativas

Mesmo diante do cenário desfavorável, a Abraciclo acredita que pode ainda pode diminuir a retração do mercado e aumentou a meta de exportação. A associação agora pretende chegar às 93 mil unidades para exportação – a ideia inicial era atingir 70 mil unidades este ano. O alvo principal é América do Sul, principalmente o mercado argentino. O objetivo é ganhar competitividade em custo para poder crescer no mercado externo.

Aqui no Polo Industrial de Manaus (PIM), a meta de crescimento de produção para o ano que vem é de 2,2%. O que representa um acréscimo de 20 mil unidades em relação a este ano. Já na exportação, espera-se um aumento de 66,1%

A boa notícia

A produção de bicicletas tem surpreendido positivamente. Em relação aos dados de novembro de 2015, o setor cresceu 24%. Para 2017 a Abraciclo espera um crescimento de 18,1%, o que representa 797 mil unidades a mais.

Laize Minelli

Porta EM TEMPO