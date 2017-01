Sefaz: sai Afonso Lobo, entra Jorge Jatahy

O governador do Amazonas, José Melo, está promovendo mudanças no comando da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz). O novo secretário da pasta será o funcionário de carreira do fisco estadual, Jorge Eduardo Jatahy, que ocupou o posto de Secretário-Executivo de Receita até junho de 2016. Jatahy assume a Sefaz substituindo o economista e auditor fiscal de carreira, Afonso Lobo, que coordenava a Secretaria de Fazenda desde dezembro 2012.

A nomeação de Jatahy será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE). Auditor fiscal de carreira da Sefaz, Jatahy é formado em engenharia civil pela Universidade Federal do Amazonas, com especialização em administração pública, e é funcionário de carreira da Sefaz com ampla experiência na área de fiscalização, arrecadação e tributação de impostos municipal, estadual e federal. Ele também atuou na Prefeitura de Manaus e Receita Federal.

Com a nomeação do novo titular, haverá mudanças no comando das secretarias executivas da Sefaz, conforme adiantou Jatahy. Na secretaria-executiva de Receita ficará o ex-secretário de Trabalho, Hisashi Toyoda. Como secretário-executivo do Tesouro, Francisco Arnóbio, e na secretaria-executiva de administração, Dário José Pain. “Vamos aproveitar nosso quadro de profissionais, temos muitos profissionais experientes e que serão fundamentais para fazer frente aos desafios da Sefaz. As mudanças vão acontecer de forma tranquila”, disse Jatahy.

Na Secretaria Executiva de Receita, Jatahy era responsável pela condução das ações fiscais, implantação de sistemas de controle e acompanhamento da arrecadação tributária. Este ano, foi indicado para integrar o Conselho de Recursos Fiscais da Sefaz. A carreira de Jatahy no serviço público começou em 1984, quando ele ingressou na Prefeitura de Manaus atuando como fiscal de postura e Alvará. Na sequência, ele passou para o cargo de Técnico do Tesouro Nacional da Receita Federal. Em 1987, ingressou na Sefaz como agente de arrecadação e, depois disso, atuou por mais de uma década no fisco de Manaus.

De volta à Sefaz, em 2000, Jatahy iniciou a carreira como fazendário na Gerência de Fiscalização de Documentos. Em 2007, ocupou a Gerência de Acompanhamentos Estratégicos, onde cuidava da Substituição Tributária de Petróleo. Em 2009, passou a ocupar a Gerência de Planejamento da Ação Fiscal. Em 2011, atuou na Gerência de Fiscalização. Ele ocupava a Secretaria Executiva da Receita desde 2012.

