Sefaz realiza 21º sorteio da Nota Fiscal Amazonense nesta terça

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz/AM) realizará nesta terça-feira, dia 9, às 8h30, o sorteio mensal da Nota Fiscal Amazonense. Serão sorteados para os cidadãos oito prêmios de R$ 5 mil, um de R$ 10 mil e um de R$ 20 mil. As entidades sociais concorrem a oito prêmios de R$ 2 mil, a um de R$ 4 mil e um de R$ 8 mil.

De acordo com a assessoria, serão gerados 1.895.485 bilhetes eletrônicos para compras efetuadas em abril para 118.317 concorrentes, num total de 633.664 notas fiscais eletrônicas com CPF, que juntas totalizam R$ 153.362.383,33 em compras.

Além dos prêmios mensais, todos os dias são sorteados de forma instantânea um prêmio de R$ 1 mil e sete prêmios de R$ 200,00 para os consumidores que exigem o CPF na nota.

A Campanha tem por objetivo tornar a exigência do documento fiscal um hábito por parte dos consumidores do Amazonas e com isso garantir a arrecadação de ICMS em todo o comércio varejista. Atualmente, mais de 12 mil estabelecimentos no estado já estão regularizados e emitindo a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e).

