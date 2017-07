Sefaz-AM realiza 23º sorteio da Nota Fiscal Amazonense 

Sorteio da Nota fiscal Amazonense

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM), realizou nesta terça-feira, 11 de julho, o 23º sorteio mensal da Nota Fiscal Amazonense (NFA).

De acordo com a assessoria, mais de 233 mil pessoas acessaram a página da campanha, nfamazonense.sefaz.am.gov.br e cadastraram o CPF. O maior atrativo continua sendo a premiação diária, mensal e especial. Em 23 meses, foram sorteados 22.507 para o cidadão e para as entidades sociais apoiadas pelos participantes.

Sorteio – Foram gerados 1.943.680 bilhetes eletrônicos para compras efetuadas no período de 1º a 30 de junho. Concorreram 120.892 pessoas que cadastraram o CPF no site nfamazonense.sefaz.am.gov.br. O montante de notas fiscais emitidas com CPF foi de 631.761, que totalizaram R$ 163.509.586,91.

Foram sorteados R$ 98 mil, sendo R$ 70 mil para os cidadãos e R$ 28 mil para as entidades que desenvolvem ações sociais cadastradas na campanha.

Ganhadores – Ganharam R$ 5 mil:

Rômulo Nepomuceno dos Santos,

Lílian Barroso de Oliveira,

Tatiana Alves Tavares de Lima,

Izadora Souza Sarkis,

Carlos Junio Rodrigues da Silva,

Gilvan Leite da Silva Junior,

Jacintho Botinelly Assumpção e

Amanda de Oliveira Dias.

Ganhador de R$ 10 mil:

Marcos da Silva Nunes

Ganhador de R$ 20 mil:

Maria Amelia Pereira da Silva.

As entidades premiadas:

Sociedade São Vicente de Paulo e Casa Vhida, ganhou R$ 2 mil.

O Desafio Jovem Manaus ganhou R$ 4 mil.

O GACC – Grupo de Apoio à Criança com Câncer e a Casa da Criança foram sorteados com R$ 6 mil, cada.

O Instituto de Assistência a Criança e Adolescente Santo Antonio – IACAS receberá R$ 8 mil.

