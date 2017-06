Sefaz ajusta sistema para desconto de ICMS após Latam suspender voos em Manaus

Após a Latam suspender os voos de Manaus para Miami, Rio de Janeiro e Boa Vista, a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) emitiu nota nesta quinta-feira (08), confirmando que a companhia aérea está apta a usufruir dos benefícios fiscais que viabilizam os voos diretos para os três trajetos, desde maio. Ainda segundo a Sefaz, por falta de adequação do sistema da secretaria, junto asde refinarias que fornecem o combustível à empresa, a isenção do imposto não pôde ser repassada às fornecedoras.



A Latam havia anunciado a suspensão dos três trajetos, por observar que os benefícios acordados com o governo do Amazonas, em relação a descontos no Imposto de Circulação de Mercadorias (ICMS), na compra de combustível, não estavam sendo cumpridos.

Ainda segundo secretaria, no decorrer desta semana, os ajustes no sistema da empresa serão realizados, permitindo o lançamento do desconto previsto, para que seja repassado à Latam.

De acordo com a Sefaz, a companhia aerea já se prontificou a retornar com a venda das passagens para os três trechos, tão logo a situação seja resolvida.

EM TEMPO