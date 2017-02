Seduc seleciona professores de inglês para intercâmbio nos EUA

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc), torna público o processo de seleção para o International Leaders in Education Program (ILEP)/ Programa Líderes Internacionais em Educação, voltados para professores de Língua Inglesa das Escolas Públicas.

O ILEP é uma iniciativa do Departamento de Estado dos Estados Unidos, com parceria do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e Seduc-AM, que oferece uma oportunidade para que professores de Ensino Médio participem de um curso de aperfeiçoamento com duração de cinco meses em uma universidade americana.

O intercâmbio inclui aulas e treinamento intensivo em metodologias de ensino, planejamento de aula, estratégias de ensino, liderança e no uso de tecnologias em educação. O programa nos EUA está previsto para acontecer entre os meses de janeiro a maio de 2018.

Pré-requisitos

● Ser Professor de Inglês do Ensino Médio na rede pública no Brasil;

● Estar atualmente em sala de aula lecionando Inglês;

● Ter no mínimo 5 anos de experiência comprovada em sala de aula;

● Ter fluência oral e escrita em inglês;

● Pouca ou nenhuma experiência acadêmica e/ou profissional no exterior;

● Ser cidadão brasileiro.

Benefícios

A bolsa oferece: assistência para o visto de intercâmbio (J-1); passagens ida-volta no Brasil e EUA; custos/taxas para participação no programa; hospedagem em dormitório universitário; seguro-saúde; ajuda de custos para alimentação, compra de laptop, compra de livros e para excesso de bagagem, além de seminário de encerramento em Washington, D.C.

O processo de seleção consiste no preenchimento dos formulários de inscrição, entrega de documentos comprobatórios e entrevista na Língua Inglesa.

A coordenadora do ILEP no Amazonas, Bruna Freitas, ressalta que professores de todos os Estados do Brasil participam do programa e quatro vagas são destinadas a professores de Língua Inglesa do Amazonas. A embaixada americana analisa o currículo de cada profissional, que passará pelo exame internacional de proficiência de Língua Inglesa (Toefl, na sigla em Inglês).

“É importante que o professor domine bem o idioma inglês pois é fundamental que ele passe pelo Toefl. Faz três anos que o Amazonas não tem representante no ILEP”, frisou Freitas, que também, é técnica em assuntos educacionais da Gerência de Ensino Médio da SEDUC.

Inscrições

O período de inscrições inicia nesta sexta-feira (17) e segue até o dia 17 de março. O candidato-professor de inglês interessado deve entrar em contato pelos e-mails: bruna.freitas@seduc.net / simeire.ramos@seduc.net ou pelos telefones: (92) 98131-4868, 98816-4000 e 98816-1082.

A equipe coordenadora encaminhará o formulário, na qual o candidato deve preencher e levar pessoalmente à sede da Seduc, localizada na avenida Waldomiro Lustoza, 250, Japiim 2, Zona Sul de Manaus. Os candidatos passarão por uma entrevista oral e as devidas comprovações para verificar se o docente atende a todos os pré-requisitos. Se aprovado, o candidato será encaminhado para a Embaixada dos Estados Unidos.

Bruna destaca a importância da participação do professor amazonense no intercâmbio nos Estados Unidos e os benefícios que ele pode trazer para a sala de aula com esse aprendizado fora do País. “A prioridade são aqueles professores que nunca tiveram essa experiência de intercâmbio e eles terão essa imersão com o contato com outro idioma. Quando o professor tem a vivência de uma outra cultura, ele tem propriedade para falar sobre isso com os alunos”, frisou.

Programação

A abertura do International Leaders in Education Program será em Washington D.C.,mas o destino de cada professor será anunciado em outro momento. O professor irá trabalhar não somente a linguística, mas o social. Ele vai participar de trabalhos voluntários; terá acesso a novas pesquisas, metodologias realizadas nas universidades; irá para as escolas americanas estagiar e dar continuidade nas escolas no Brasil, além de preparar um projeto de extensão para alguma escola, de preferência na qual ele está lotado, pois isso a exigência do professor estar em sala de aula, para que ele dê continuidade ao projeto.

Com informações da assessoria