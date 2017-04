Seduc realiza primeiro ‘aulão’ preparatório para o Enem 2017

Dando início às ações preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que neste ano de 2017 será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro, a Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino (Seduc), promoverá no próximo sábado, dia 29 de abril, o primeiro “Aulão do Enem”. Com o tema “O Novo Ensino Médio”, o “aulão” preparatório terá início às 9h e será transmitido para a capital e para todos os municípios do interior do Estado via Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam), localizado na Avenida Waldomiro Lustoza, 350, Japiim 2, zona sul de Manaus, na sede da Seduc.

Para o secretário de Estado da Educação, professor Algemiro Lima, os “aulões” são uma ferramenta fantástica desenvolvida pela Seduc para ajudar alunos da rede a ingressar na universidade.

“O projeto ‘Amazonas no Enem sem Fronteiras’ é uma das ferramentas de apoio, aos nossos alunos, disponibilizada pela Seduc e que já provou ser um grande sucesso, pois a aprovação dos alunos da rede pública estadual para as universidades cresce a cada ano. Isso mostra o compromisso do governados José Melo com a educação”, destacou o secretário.

Coordenado pelo Departamento de Políticas e Programas Educacionais (Deppe) por meio da Gerência do Ensino Médio, o “aulão” é parte do projeto da Secretaria de Educação “Amazonas no Enem sem Fronteiras”, que tem o objetivo de preparar os estudantes da rede pública estadual, matriculados no Ensino Médio, para as provas do exame nacional, uma das principais portas de acesso ao ensino superior.

Dicas

O “aulão” contará com dicas dos componentes curriculares que constam na avaliação. Serão apresentadas Dicas de redação; Probabilidade e as profissões (Matemática); a Biologia e as profissões (Biotecnologia); As máquinas e sua energia (Física); O novo cenário geográfico (Geografia); A educação ao longo da história (História); Língua estrangeira moderna (Língua Espanhola); e O inglês no novo Ensino Médio (Língua Inglesa).

Os professores Aldemir Malveira, Karol Benfica, Dayton Jardim, Newton Lima, Josildo Severino, Sheyla Cordeiro, Tatiana Del Pilar e Bruna Freitas conduzirão o “aulão”, divididos por componente curricular.

De acordo com o coordenador do projeto, Aldemir Malveira, “cada professor terá um tempo de dez minutos para apresentar seu componente curricular, situando-o no novo Ensino Médio e isso servirá para alavancar suas próximas aulas. Esse tema foi escolhido para situar nosso aluno nesse novo cenário educacional e também servindo de base para uma reflexão na hora da escolha de sua carreira acadêmica”, explicou o professor Aldemir.

Amazonas no Enem sem Fronteiras

Criado em 2014, o projeto atinge todo Estado via Centro de Mídias, beneficiando os 62 municípios do Estado, chegando a atingir mais de 50 mil alunos por aula.

