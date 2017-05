Seduc realiza o 4º aulão do Amazonas no ‘Enem sem Fronteiras’ neste sábado

No próximo sábado (20), acontece mais uma etapa do programa “Amazonas no Enem sem Fronteiras”. O 4º aulão, coordenado pelo professor Aldemir Malveira de Oliveira, abordará o tema Biologia subdividido em dois aspectos: Biotecnologia e Genética. O evento será transmitido para todo o Estado via Centro de Mídias (Cemeam) da Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino (Seduc), e para todo o mundo em tempo real pelo Facebook e YouTube, com início às 9h e com duas horas de atividades.

A interatividade é fator chave para o sucesso e crescimento do programa. A instantaneidade, por meio de videoconferência em tempo real, permite uma melhor conexão e absorção dos conteúdos ministrados nas aulas. Todo o sistema de dúvidas é ministrado pelo corpo docente junto ao coordenador Aldemir. Neste sábado, as aulas serão ministradas pelos professores Dayson Jardim e Luciana Brito.

“A interatividade acontece em tempo real e tudo é feito por tecnologia que nos ajuda na seleção das perguntas e direcionamento das respostas”, disse Aldemir. A rodada de perguntas acontece por divisão das salas. A tecnologia avançada na maneira de transmissão permite uma maior rapidez para atender a grande demanda dos alunos. “Nosso sistema de captação é pelo IPTV – equipamento online – que nos permite redirecionar instantaneamente para a sala de aula as chamadas”.

Neste sábado, serão usados dois componentes para agregar conhecimento à disciplina Biologia. “Nós entendemos que são dois componentes, pois vamos trabalhar duas áreas da biologia: biotecnologia e genética. Por isso mesmo vai se tratar de aulão com duas horas de duração e mais meia hora para as dúvidas”, relata. Toda a programação das aulas está completa até o dia 1º de novembro, que é quando acontecerá o resumo final com as dicas para a realização do exame.

Segundo o professor Aldemir, a reciprocidade está além do esperado. “A coordenadoria nos passa através de e-mail o feedback de aceitação dos alunos, que estão muito satisfeitos com todo o conteúdo programático”, disse. Para Aldemir o foco principal faz toda a diferença “Nosso público-alvo é o aluno e a cada sábado vem aumentando o quantitativo dos alunos, principalmente na capital”.

“No interior é muito sucesso porque nossa abrangência é enorme e atinge os 62 municípios simultaneamente” disse. O professor Aldemir utiliza as redes sociais como plataforma de alcance. “Nas quartas feiras fazemos convites para os alunos via Facebook, Instagram e Youtube para o comparecimento em massa”, finalizou.

Com informações da assessoria