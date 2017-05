Seduc quer diálogo com professores, diz Arone Bentes

O Secretário de Educaçao do Amazonas, Arone do Nascimento Bentes, que assumiu a Seduc no governo interino de David Almeida que os compromissos nas pastas estarão pautados pelas diretrizes do governador David Almeida, que é o de garantir eficiência e solução nas ações durante a gestão. A solenidade de posse dos novos secretários aconteceu nesta quinta-feira (11), no auditório da Sede do Governo do Amazonas, bairro Compensa I, zona oeste de Manaus.

“Vamos trabalhar nesse tempo com uma grande abertura do diálogo com os professores. Desde ontem já estávamos dentro das salas de aulas. Vamos conduzir o trabalho articulando capital e interior e vamos fazer com que a equipe trabalhe. O que queremos é que o professor esteja bem, tenham as aulas e de fato a população veja que tenha um comando”, afirmou o secretário.

Com as mudanças nas secretarias, o governador garante que os novos secretários vão otimizar o tempo para efetivar as políticas públicas, ao lado daqueles que permaneceram nos cargos das secretarias.

Novos Secretários:

Na Procuradoria Geral do Estado (PGE), tomou posse Tadeu de Souza Silva, em substituição à Heloysa Simonetti Teixeira; na Secretaria de Fazenda (Sefaz), Francisco Arnóbio Bezerra substituiu Jorge Jatahy; na Secretaria de Saúde (Susam), Vander Araújo substitui a enfermeira Mercedes Gomes; na Secretaria de Educação (Seduc), Arone do Nascimento Bentes, substitui Algemiro Lima; na Secretaria de Produção Rural (Sepror), José Cidenei Lobo assume o cargo em substituição a Hamilton Casara. Na Secom, Claudio Barboza substitui Amaral Augusto, e a nova presidente de honra, do Fundo de Promoção Social (FPS) é Socorro Siqueira.

Com informações da Assessoria