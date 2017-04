Seduc promove Caravana da Educação com mais de 200 educadores em Maués

Na próxima sexta e sábado, dias 7 e 8 de abril, a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) promoverá a Caravana da Educação no município de Maués (distante 356 quilômetros de Manaus). A ampla programação será marcada por orientações, formação e treinamento direcionados a mais de 200 profissionais que atuam nas escolas estaduais do município, entre professores, gestores e equipe pedagógica da Coordenadoria Regional de Maués.

O evento contará com a presença do secretário de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, Algemiro Ferreira Lima, além de demais secretários e diretores de departamento da Secretaria. A ação será realizada na escola estadual Donga Michiles, localizada na Rua César Peres, s/n, bairro Santa Luzia (Maués).

A programação do evento, no dia 7 de abril, contará com apresentações específicas das ações realizadas pelos Departamentos de Gestão de Pessoas (DGP); de Políticas e Programas Educacionais (Deppe); de Gestão Escolar (Degesc); além do Centro de Formação Profissional Padre José de Anchieta (Cepan).

Gestão Escolar

O Departamento de Gestão Escolar fará uma exposição acerca da legislação basilar da educação, orientando os servidores sobre os direitos de escolaridade dos educandos. Serão enfatizadas a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB nº 9.394/96) e as resoluções estaduais que regulamentam a LDB no estado do Amazonas.

Serão abordados ainda os exames que garantem a regularização da vida escolar do aluno, tais como o exame de classificação, reclassificação e regularização de estudo, progressão parcial e programa especial de recuperação, além do ensino presencial com mediação tecnológica e do Projeto Avançar.

Políticas e Programas Educacionais

O Departamento de Políticas e Programas Educacionais (Deppe) também terá uma ampla programação durante a Caravana da Educação no município de Maués. Divididos em salas temáticas, serão realizadas oficinas a respeito dos Grupos de Trabalho (GTs), que oferecem suporte pedagógico e realizam formação continuada para os professores da rede pública estadual de ensino. A iniciativa visa fortalecer o processo de aprendizagem e consequentemente elevar os indicadores de qualidade da rede pública educacional.

No evento, serão apresentadas ações específicas dos GTs de Humanas, Linguagens, Matemática e Biológicas.

A programação incluirá ainda as seguintes atividades: Planejamento por sequência didática/ Instrumentos de rotina de alfabetização e letramento (para professores de ciclo da disciplina de Língua Portuguesa); Jogos na Alfabetização Matemática (professores de ciclo da disciplina de Matemática); Workshop de Educação Física; e o Cinema na escola para todos os presentes.

A Coordenação de Avaliação e Desempenho fará ainda um apanhado geral sobre as principais avaliações externas, tais como: Sistema de Avaliação Nacional da Educação Básica (SAEB); Sistema de Avaliação do Desempenho Educacional do Amazonas (SADEAM); Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa); Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); entre outros.

Além disso, serão repassadas aos educadores noções técnicas sobre matrizes de referência, descritores, concepção teórica do cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do Amazonas (Ideam), além dos resultados referentes à educação no município.

Centro de Formação Profissional

Pelo Centro de Formação Profissional Padre José de Anchieta, será promovida uma formação intitulada “Curso de tablets educacionais na escola”. A oficina tem como objetivo apresentar a utilização do recurso tecnológico empregado em atividades pedagógicas, contribuindo com a qualidade da educação e com a redução de gastos na compra de livros didáticos impressos.

Além disso, será oferecida uma formação para merendeiros. A palestra intitulada “Boas práticas da alimentação escolar” será ministrada por um nutricionista especializado.

Gestão de Pessoas

No evento, haverá ainda uma programação direcionada aos servidores que atuam no setor de pessoal. Serão tratados temas como aposentadoria (procedimentos), folha de pagamento, entre outras orientações técnicas.

Infraestrutura

Outra parte da programação são as obras nas escolas estaduais do município. Com um orçamento de R$ 18,5 milhões, o pacote de obras prevê a reconstrução da escola estadual Miriam Sakaima; a reforma das escolas Maria das Graças, Clóvis Negreiros, Castelo Branco e Santina Felizola; além da adaptação para escola de Tempo Integral da escola estadual Prefeito Donga Michiles.

Concluindo a ação no município de Maués, no dia 8 de abril, a comitiva do secretário de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, Algemiro Lima, fará uma visita às escolas estaduais do município.

Com informações da assessoria