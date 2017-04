Seduc promove 10ª edição do encontro de gestores das escolas públicas estaduais

A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) promoverá nos dias 18, 19 e 20 de abril, a décima edição do Encontro de Gestores das escolas públicas estaduais do Amazonas. O evento será realizado no Centro de Convenções Vasco Vasques, localizado na Avenida Constantino Nery, bairro Flores, Zona Centro-Oeste de Manaus.

O encontro terá como tema central ‘Gestão estratégica e inovação para o sucesso escolar’ e reunirá gestores das escolas da capital e do interior; coordenadores distritais e regionais de educação (capital e interior); coordenadores pedagógicos adjuntos da capital; além de demais colaboradores da Secretaria, que atuarão diretamente na organização do evento, totalizando 900 pessoas.

No primeiro dia do encontro (18 de abril), às 7h30, acontecerá o lançamento da “Carreta Odontológica”. Às 9h, acontecerá a abertura do encontro, conduzida pelo secretário de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, Algemiro Lima. Para o secretário, o encontro reafirma o compromisso do governador José Melo com a categoria. “Esse encontro é um marco da gestão do professor José Melo que tem valorizado cada vez mais os educadores”, ressaltou o Algemiro Lima.

Dando início à programação de atividades do Encontro de Gestores, será realizada a palestra magna “Como transformar nossas escolas? Como transformar nossas escolas para adequá-las às exigências do século XXI? O que manter e o que mudar? Como fazê-lo?”. A palestra principal será ministrada pelo professor doutor da Universidade de São Paulo (USP), José Manuel Moran.

De acordo com o diretor do Departamento de Gestão Escolar da SEDUC, Tiago Lima da Silva, o Encontro de Gestores promoverá um espaço de integração, reflexão e discussão de temas educacionais, abordando a gestão educacional como processo mediador do desenvolvimento de um ensino de qualidade.

“A principal finalidade do encontro é proporcionar aos gestores um processo de atualização, de capacitação em serviço, repassando, por meio de palestras e apresentações das atribuições de cada departamento, as boas práticas da gestão, melhorando, consequentemente, a qualidade do ensino como um todo”, explicou o diretor.

O encontro promoverá ainda a integração entre os gestores, que atuam na capital e no interior, estreitando as relações entre eles e favorecendo a troca de experiências. Com as apresentações das competências de cada departamento, os profissionais da educação tomarão conhecimento ainda sobre a estrutura e funcionamento da Secretaria.

“Esse encontro serve para que a alta direção da SEDUC esclareça suas metas e objetivos, fazendo um alinhamento institucional, pois teremos reunidos a alta direção, representados pelos secretários; as estruturas intermediárias, representadas pelos coordenadores distritais e regionais; e os gestores, que são responsáveis por colocar em prática as políticas educacionais da SEDUC”, reforçou o professor Tiago Lima, esclarecendo que o encontro contou com a colaboração e envolvimento de todos na Secretaria.

O encerramento do Encontro de Gestores será marcado pelo jantar temático “Juntos e Misturados”, com a participação da banda Ôrion.

Com informações da assessoria