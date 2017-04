Seduc lança Olimpíada de Língua Portuguesa

Com o tema “Registrando Discursos Midiáticos e Narrativas do Cotidiano Amazonense”, a Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) lançou oficialmente a I Olimpíada de Língua Portuguesa do Amazonas (Olpam), na manhã desta quarta-feira (dia 5), no auditório do Centro Cultural Thiago de Mello. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site da secretaria até o dia 2 de maio.

De forma inédita na rede estadual do Amazonas, a Olimpíada é coordenada pelo Departamento de Políticas e Programas Educacionais (Deppe) e tem o objetivo de fortalecer, nos estudantes, uma cultura de valorização dos registros locais, utilizando-se de discursos midiáticos e narrativas do cotidiano amazonense.

A competição faz parte da política de incentivo à prática da leitura e da produção textual, desenvolvida pela Seduc e destinada aos estudantes da Educação Básica, incentivando a criatividade e a expressão dos estudantes na produção dos gêneros propostos.

Inscrições

As inscrições para a Olimpíada de Língua Portuguesa do Amazonas são gratuitas e deverão ser efetivadas pelo gestor da escola na qual o estudante está matriculado ou pelo profissional por ele designado, no período de 30 de março a 02 de maio de 2017 por meio do endereço eletrônico: www.educacao.am.gov.br ou por ficha de inscrição a ser enviada ao Deppe, localizado na Avenida Waldomiro Lustoza, nº 250, bairro Japiim II, atendendo aos requisitos estabelecidos no regulamento.

Etapas

Conforme regulamento proposto, a olimpíada será realizada em três etapas: a escolar; distrital/regional; e a estadual, contemplando os Ensinos Fundamental I e II (do 3º ao 9º ano), Médio, Projeto Avançar (Fase I e II), EJA (Ensino Fundamental e Médio), Educação Indígena e Educação do Campo.

Atendendo às necessidades de produção de variados gêneros textuais, a I OLPAM propõe alguns gêneros que abordem a temática “Registrando discursos midiáticos e narrativas do cotidiano amazonense”.

O professor regente deverá orientar os estudantes na produção de textos de autoria exclusiva de cada aluno, conforme o ano escolar, observando os seguintes gêneros:

Com informações da assessoria