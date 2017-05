Seduc faz nova chamada de professores classificados em Processo Seletivo Simplificado

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) publicou, nesta terça-feira (16), no Diário Oficial do Estado do Amazonas (DOE), a convocação de candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) referente ao edital nº 001-2015/2016. A chamada ocorre por meio da convocação 014/2017 e pode ser acessada também pelo site www.educação.am.gov.br.

Os profissionais foram convocados para ministrar aulas no ensino regular, especial, educação física e mediação tecnológica em vários municípios e comunidades ribeirinhas no interior do Amazonas.

Os candidatos convocados devem comparecer nos locais publicados em edital, com a seguinte documentação:

Carteira de Identidade (Somente RG); CPF; PIS/PASEP (comprovante e extrato); título de Eleitor (frente e verso); comprovante de quitação eleitoral (2 íltimos turnos); certificado militar (para homens); comprovante de residência (água ou telefone, atual); extrato de conta corrente do banco Bradesco; comprovante de habilitação (diploma e histórico de graduação); duas fotos 3×4.

No caso de professores para educação especial, é necessário, ainda, apresentar certificado de curso na área, com duração mínima de 80 horas, nas áreas de deficiência visual, auditiva ou intelectual, reconhecido pelo MEC.

Todos os documentos devem ser encaminhados em três cópias legíveis. Confira os locais de entrega em cada município, para os que solicitaram lotação no interior:

Na Coordenadoria Regional de Educação da SEDUC dos municípios de Anamã, Anorí, Autazes, Barreirinha, Benjamin Constant, Berurí, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Borba, Caapiranga, Carauari, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Eirunepé, Envira, Fonte Boa, Humaitá, Ipixuna, Iranduba, Itacoatiara, Jutaí, Lábrea, Manacapuru, Manicoré, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Novo Aripuanã, Parintins, Pauiní, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, São Sebastião do Uatumã, Tabatinga, Tapauá, Tefé, Urucará e Urucurituba.

Alvarães: Escola Estadual Johannes Petrus;

Amaturá : Escola Estadual São Cristovão;

Apuí: Escola Estadual.Gilberto Mestrinho;

Atalaia do Norte: Escola Estadual Pio Veiga;

Barcelos: Escola Estadual Pe. João Badaloti;

Canutama: Escola Estadual Tancredo Neves;

Careiro Castanho: Escola Estadual Marçal M. Girão;

Céu do Mapiá: Escola Estadual Cruzeiro do Céu;

Cucuí: Coordenadoria São G. da Cachoeira;

Fronteira: Coordenadoria/Tabatinga;

Guajará: Escola Estadual Jose C. Raposo;

Iauaretê: Coordenadoria São G. da Cachoeira;

Itamarati: Escola Estadual Francidene Soares;

Itapiranga: Escola Estadual Amazonino Mendes;

Japurá: Escola Estadual Dorothea de Souza Braga;

Juruá: Escola Estadual Romerito Brito;

Manaquirí: Escola Estadual Anselmo Jacob;

Maraã: Escola Estadual Senador João Bosco;

Novo Airão: Escola Estadual Danilo Correa;

Presidente Figueiredo: Escola Estadual Maria Calderaro;

Santa Izabel do Rio Negro: Escola Estadual Santa Izabel;

Silves: Escola Estadual Humberto C. Branco;

Tonantins: Escola Estadual São Francisco;

Uariní: Escola Estadual Edson Melo

