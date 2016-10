Seduc está convocando 63 professores aprovados em PSS para a capital e interior

A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) convoca 63 professores aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS 2015/2016), sendo 37 para a capital, 22 para o interior e quatro para área indígena.

Os docentes convocados atuarão nas áreas de educação especial; educação física; filosofia; física; língua inglesa; língua portuguesa; matemática; metodologia; química; séries iniciais (1º ao 5º ano) – pessoa com deficiência; sociologia, ensino presencial com mediação tecnológica; história; ensino presencial mediado por tecnologia – ensino médio (Candidato Indígena) e formas próprias de educar. A relação dos convocados pode ser conferida neste link.

O atendimento rotacional iniciou nesta segunda-feira (17) e segue até amanhã (18), das 8h às 17h nas coordenadorias regionais de educação dos municípios do Amazonas, para os convocados do interior e área indígena.

Para os convocados na capital, os candidatos devem obedecer o seguinte cronograma de atendimento: nesta terça-feira (18), das 8h às 10h, os convocados para as disciplinas de educação especial, educação física, filosofia, física, língua inglesa, língua portuguesa, matemática, metodologia, química, séries iniciais (1º ao 5º ano), sociologia, ensino presencial com mediação tecnológica devem comparecer à gerência de promoção e valorização do servidor, localizada na sede da Seduc, na rua Waldomiro Lustoza, 350, Japiim II, Zona Sul de Manaus conforme a ordem de classificação.

Documentação exigida

Todos os candidatos convocados deverão estar munidos de três cópias legíveis dos seguintes documentos: Carteira de Identidade (RG); CPF; PIS/PASEP (comprovante/extrato); Título de Eleitor; Comprovante de Quitação Eleitoral; Certificado Militar (para homens); comprovante de residência (Água ou Telefone); extrato de conta corrente (somente Bradesco); comprovante de habilitação (Diploma e histórico de graduação); 2 Fotos 3×4; além dos documentos adicionais (Diploma de especialização/mestrado/doutorado (se houver).

De acordo com o departamento de gestão de pessoas da Seduc, os candidatos convocados serão designados para atuar na docência em escolas estaduais de Manaus e do interior e suas vagas poderão, futuramente, ser ocupadas por estatutários, cabendo neste caso uma segunda lotação funcional.

Com informações da assessoria