Seduc divulga resultado final da Olimpíada Amazonense de Matemática

A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) divulgou, nesta segunda-feira (31), o resultado final da 1ª Olimpíada Amazonense de Matemática (OAM).

Mobilizando mais de 100 mil estudantes da rede pública do Amazonas, a 1ª Olimpíada Amazonense de Matemática, primeira do gênero organizada no Amazonas, tem a proposta de contribuir com o ensino, motivar os estudantes da rede pública para o aprendizado em ciências exatas e trazer maior dinamicidade à sala de aula.

De acordo com o gerente do ensino fundamental 2 da Seduc, Eriberto Façanha, por meio da Olimpíada Amazonense de Matemática os alunos puderam desenvolver o interesse pela Matemática e aprimorar o seu aprendizado.

“A Olimpíada Amazonense de Matemática desperta o prazer e o gosto pela Matemática, além do desenvolvimento do raciocínio lógico, do pensamento e da lógica matemática e visa mostrar aos estudantes que a disciplina está envolvida e relacionada em todos os momentos de sua vida para que dessa forma eles possam entender que a matemática é importante para a vida, para o seu crescimento, desenvolvimento escolar e no processo de ensino aprendizagem”, afirmou Eriberto.

Etapas

A primeira edição da Olimpíada foi dividida em três níveis, de acordo com a série na qual o aluno está matriculado e organizada em quatro fases distintas. A primeira fase correspondeu a uma avaliação objetiva (com questões de múltipla escolha). A segunda fase, com a participação somente dos estudantes aprovados na primeira avaliação também foi organizada a partir de uma prova objetiva. A terceira e última etapa, com a participação dos alunos aprovados na segunda etapa, foi marcada por uma avaliação discursiva.

O primeiro nível da competição foi destinado aos estudantes matriculados no 4º e 5º anos do ensino fundamental. O segundo nível contemplou os alunos de 6º e 7º anos. No terceiro nível da Olimpíada, as provas foram aplicadas com alunos matriculados no 8º e 9º anos também do ensino fundamental. O quarto e último nível da competição foi direcionado aos estudantes do 1º e 2º anos do ensino médio.

A cerimônia de premiação dos estudantes, com data a ser definida, será marcada pela entrega de medalhas, troféus e certificados de participação.

Para conferir a relação com o nome dos vencedores das escolas da capital e do interior basta clicar aqui .