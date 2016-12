Seduc divulga lista dos selecionados para escolas de tempo integral

As 6.682 vagas ofertadas no Processo Seletivo para as Escolas Estaduais de Tempo Integral (PSEETI) foram preenchidas e a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) divulga a lista dos selecionados nesta segunda-feira (12). As vagas foram distribuídas entre 49 escolas, de 20 municípios do Estado, incluindo a capital e o período de matrícula foi de 25 de novembro a 1º de dezembro.

O resultado pode ser visto aqui.

Matrícula

A matrícula dos candidatos selecionados será realizada, no período de 04 a 06 de janeiro de 2017, nos horários de 08 às 17h. O candidato selecionado ou seu responsável legal deverá realizar a matrícula na escola para onde ganhou a vaga.

No ato da matrícula o candidato ou seu responsável legal deverá apresentar obrigatoriamente cópia e original dos seguintes documentos: a) Certidão de nascimento ou documento de identificação equivalente; b) Guia de transferência, histórico escolar ou atestado de conclusão do ensino; c) Duas fotos 3X4 recentes; d) Cartão de vacinação para os candidatos de 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da 1ª a 3ª série do Ensino Médio; e) Documento comprovante de residência (preferência no nome do pai ou da mãe ou do responsável legal pelo aluno).

Não havendo será aceito declaração de comprovação de endereço. 5 9.5 O candidato que não apresentar os documentos exigidos perderá, sem qualquer regalia ou exceção, o direito de ingresso e a vaga, em favor dos subsequentes selecionados.

Segunda chamada

As escolas em que ainda restarem vagas, será realizado uma segunda chamada observando-se a ordem da lista de classificação dos candidatos. Do mesmo modo, as escolas de que não tiverem candidatos classificados, em qualquer ano/série, para a segunda chamada, as vagas disponíveis serão ofertadas no Sistema de Gestão Educacional do Amazonas (Sigeam).

A lista dos candidatos selecionados da segunda chamada será divulgada a partir do dia 18 de janeiro de 2017 no site da Seduc e no mural das escolas participantes. O período de matrícula dos selecionados será de 19 a 20 de janeiro de 2017.

Com informações da assessoria