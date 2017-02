Seduc divulga cronograma de posse e lotação dos aprovados em concurso público de 2014

O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc), convoca os candidatos aprovados no concurso público de 2014 para tomar posse e lotação em seus respectivos cargos, nos dias especificados conforme na tabela abaixo.

Os candidatos devem comparecer às 8h no Auditório do Centro de Formação Padre José Anchieta (Cepan), ao lado da Seduc/Sede, localizado na avenida Waldomiro Lustoza, 250, Japiim II, Zona Sul de Manaus, apresentando laudo médico original emitido pela Junta Médica Pericial do Estado do Amazonas e documento pessoal de identificação com foto.

O atendimento será feito por ordem de classificação. Os candidatos que não realizaram o cadastro de seus documentos e estejam munidos do Laudo Médico original, poderão fazê-lo no ato da lotação.

No entanto, o candidato que ainda não realizou o cadastro dos documentos e nem está de posse do Laudo Médico deverá procurar a Gerência de Valorização do Servidor, na SEDUC, antecipadamente para que possa efetuar a lotação na data prevista.

O Candidato que não comparecer na data e hora especificada perderá o direito à lotação por ordem de classificação, passando à condição de retardatário e seu atendimento será realizado por ordem de chegada na Gerência de Lotação/SEDUC.

Cronograma de lotação

Aprovados no interior

Para os aprovados no interior, os documentos podem ser entregues nas coordenadorias regionais, no entanto, o resultado dos exames e a perícia devem ser feitas nos polos até o dia 3 de março. O candidato aprovado deve verificar com seu coordenador os hospitais credenciados nos polos para a entrega dos exames nos seguintes municípios: Tefé; Tabatinga; Lábrea e Parintins. Outra opção é vir a Manaus e entregar os documentos na Gerência de Lotação/SEDUC, das 8h às 17h

LISTA DOS CONVOCADOS NA CAPITAL E INTERIOR

Concurso Público 2014 – Cargo_ Assistente Técnico_Capital e Interior

Concurso Público 2014 – Cargo_ Merendeiro_Capital

Concurso Público 2014 – Cargo_ Merendeiro_Interior

Concurso Público 2014 – Cargo_ Nível Superior_Capital

Concurso Público 2014 – Cargo_ Nível Superior_Interior

Concurso Público 2014 – Cargo_ Pedagogo_Capital

Concurso Público 2014 – Cargo_ Pedagogo_Interior

Concurso Público 2014 – Cargo_ Professor_Interior

Concurso Público 2014 – Cargo_ Professores_Capital

