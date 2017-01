Seduc divulga balanço geral dos estudantes aprovados no PSC na capital e no interior

Mais de 1,6 mil estudantes da rede pública estadual do Amazonas foram aprovados no Processo Seletivo Contínuo (PSC) e ingressarão, neste ano de 2017, na Universidade Federal do Amazonas (Ufam). A informação foi disponibilizada pela Comissão Permanente de Concursos (Comvest/Ufam), organizadora do certame, à Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc).

Conforme os dados informados, 1.678 estudantes da rede pública estadual foram aprovados no processo seletivo, dos quais 1.027 são de escolas estaduais da capital e 651 de escolas estaduais localizadas nos municípios do interior.

De acordo com o secretário de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, Algemiro Ferreira Lima, o resultado é fruto de todo um investimento que a Secretaria, por meio do Governo do Estado, faz para oportunizar educação de qualidade aos nossos jovens, especialmente a preparação dos estudantes para o vestibular.

“Esse resultado revela que estamos fazendo um excelente investimento na educação desses jovens, pois além de garantir uma educação de qualidade, temos desenvolvido projetos e ações voltados especificamente para a preparação dos estudantes para as provas de acesso ao ensino superior, como o PSC, o Sistema de Ingresso Seriado da Universidade do Estado do Amazonas e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)”, afirmou o secretário Algemiro Lima.

Capital

O número positivo de vagas obtidas é um indicativo do bom desempenho das escolas, como é o caso do Colégio Militar da Polícia Militar (CMPM I), que aprovou 60 estudantes; da escola Senador Petrônio Portella, que teve 56 alunos aprovados; Aldeia do Conhecimento Ruth Prestes, com 49 aprovados; Senador João Bosco Ramos de Lima, com 46 aprovados; e do Colégio Amazonense Dom Pedro II, que conseguiu aprovar 43 alunos. As cinco escolas públicas estaduais, nesta ordem, obtiveram o maior número de alunos aprovados no PSC.

Também se destacaram as escolas estaduais Waldocke Fricke de Lyra, aprovando 33 alunos; Áurea Pinheiro Braga, com 32 aprovados; Ruy Alencar, com 30 estudantes aprovados; Francisco Albuquerque, com 29 aprovados; Instituto de Educação do Amazonas (IEA), também com 29 aprovados, dentre outras unidades de ensino.

Interior

O balanço divulgado pela Comvest mostrou um resultado positivo também para as escolas estaduais localizadas nos municípios do interior. Ao todo, foram aprovados 651 estudantes.

Das escolas que aprovaram uma maior quantidade de alunos, tiveram destaque as unidades de ensino instaladas nos municípios de Itacoatiara, com a aprovação de 131 alunos; Parintins, com 114 estudantes; Humaitá, com 65 alunos aprovados; Coari, com 41 aprovados e São Paulo de Olivença, com 30 estudantes.

As escolas dos municípios de Manacapuru (25 aprovados); Tefé (17 aprovados); Amaturá (16 aprovados) e Benjamin Constant (15 aprovados), também se destacaram no processo seletivo.

A relação completa dos estudantes aprovados na capital e no interior (por escola) está disponível no site da Seduc: www.educacao.am.gov.br.

