Seduc convoca 108 aprovados em processo seletivo

A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino (Seduc) convoca 108 professores aprovados em Processo Seletivo Simplificado (PSS) em dois editais distintos, sendo duas vagas para o Sistema Prisional e 106 para docentes da capital.

Os selecionados devem comparecer à sede da Seduc na próxima quarta e quinta-feira (24 e 25), no setor de Gerência de Promoção e Valorização do Servidor (Gervs), na rua Waldomiro Lustoza, no Japiim 2, Zona Sul. Os atendimentos serão por ordem de classificação dos candidatos.



Documentação

Os candidatos convocados deverão se dirigir ao local especificado, munidos de três cópias legíveis dos seguintes documentos: Carteira de Identidade (RG); CPF; PIS/PASEP (comprovante/extrato); Título de Eleitor; Comprovante de Quitação Eleitoral (2 últimos turnos); Certificado Militar (para homens); Comprovante de Residência (Água ou Telefone); Extrato de Conta Corrente (somente Bradesco); Comprovante de Habilitação (Diploma e Histórico de Graduação); e duas fotos 3×4.

A lista completa com os convocados pode ser acessada aqui.

Cronogramas de Atendimento está em anexo.

Com informações da assessoria

EM TEMPO