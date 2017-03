Secretários debatem a situação da saúde nos 62 municípios do Amazonas

Discutir mecanismos para buscar mais recursos e investimentos na saúde, para melhorar e ampliar os serviços à população, será uma das tônicas do evento realizado pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas (Cosems-AM). O no próximo dia 21. A reunião acontece no Amazônia Golf Resort, localizado na AM-010, km 65.

O Cosems-AM reúne todos os 62 secretários municipais de saúde do Estado e tem entre suas atribuições: a defesa do Sistema Único de Saúde (SUS); a luta junto com os municípios para a melhoria dos serviços e prestar apoio técnico para qualificar o trabalho dos gestores e gestoras municipais de saúde.

Durante o evento, a instituição também vai instruir os novos gestores sobre o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Cerca de 68% dos secretários escolhidos pelos 62 prefeitos eleitos, ainda não atuaram em gestões anteriores.

Para Januário Neto, secretário de saúde de Manaquiri e presidente do Cosems-AM, a reunião de gestores é um momento de boas-vindas e a oportunidade de apresentação de ações.

“Os apoiadores técnicos do Cosems-AM irão apresentar as competências dos gestores e informar sobre todos os serviços de assessoria em saúde que o órgão disponibiliza, reforçando a necessidade de assegurar a continuidade das ações integradas no âmbito da gestão do SUS”, finalizou Januário neto.

Ao final do evento, os secretários municipais de saúde elegerão a nova diretoria do Cosems-AM para o biênio 2017/19.

Com informações da assessoria