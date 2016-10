Secretário municipal de saúde se defende de acusações e diz que vai processar Marcelo Ramos

Após ser acusado pelo candidato a prefeito de Manaus, Marcelo Ramos (PR), de estar envolvido nos esquemas de desvio da verba pública destinada à saúde, investigados na operação ‘Maus Caminhos’, da Polícia Federal, o secretário de saúde do município, Homero de Miranda, afirmou, por meio de nota divulgada na manhã deste sábado (15), que vai processar quem o calunia ou o difama. Segundo a assessoria do secretário, o jurídico da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) deve entrar com ação processual na próxima semana.

“Tenho uma história de vida voltada para o serviço público e me orgulho dela. Não posso permitir que quem quer que seja a ofenda ou macule. Portanto, vou processar quem me calunia, difama e ofende. Creio na justiça de meu estado e a ela recorrerei, não só por mim, mas especialmente por minha família e servidores da saúde que comigo dividem a realização desse trabalho”, informa a nota.

Segundo a nota, as acusações de Marcelo são sem fundamento, porque não há irregularidades em processos licitatórios da Semsa, principalmente na citada pelo candidato da coligação ‘Mudança para transformar’, referente à contratação de empresa para realização da campanha anual de vacinação animal.

A nota aponta que, em 2014, nos primeiros meses de gestão de Homero frente à saúde do município, ocorreu um pregão para contratação do serviço de vacinadores da campanha antirrábica, prevendo a ampliação dos serviços prestados incluindo, além da contratação dos profissionais, os impressos, gerenciamento de resíduos, supervisão, coordenação da prestação de serviços e registro médico-veterinário, além de benefícios concedidos aos vacinadores, tais como auxílio transporte e alimentação.

“A contratação foi feita por meio de processos licitatórios legais vigentes, na modalidade de pregão, com o valor apresentado pela empresa vencedora de R$ 1.741.000,00. O diferencial de valor dos contratos se deu em razão de serviços adicionais incluindo despesas que não constavam no contrato de 2013. Ambos os contratos foram devidamente licitados em obediência à legislação em vigor, repito”, diz o secretário por meio da nota, fazendo menção à contratação de vacinadores feita em 2013, na gestão de Evandro Melo, que fora realizada por meio de terceirização de mão de obra, através de processo licitatório na modalidade pregão. O valor do referido instrumento foi de R$ 895.125,00 para a contratação de 250 vacinadores.

O secretário informa na nota que, ano passado, decidiu alterar a forma de contratação para o modelo de Processo Seletivo Simplificado com o objetivo de reduzir custos, optando pela modalidade historicamente utilizada pela Semsa, com a contratação direta de 250 vacinadores por tempo determinado, com o custo total de R$ 422.480,00.

“Para a campanha seguinte, que ora ocorre, estão sendo gastos R$ 494.388,00 para a contratação de 200 vacinadores. Esta decisão, de fazer a contratação por Processo Seletivo nos anos de 2015 e 2016, implicou em uma redução de custos significativa em relação ao biênio 2013-2014, trazendo uma economia de R$ 1.719.257,00 aos cofres públicos”, contabiliza o secretário.

Procurado pelo portal EM TEMPO, Marcelo Ramos disse não ter o que falar mais sobre o assunto, revelando que há documentos expostos para quem quiser comprovar as acusações.

“O Homero tem que conversar com o prefeito que o demitiu ao vivo, em um debate na TV e tem que se explicar com a Polícia Federal. Eu apresentei documentos”, defende-se o candidato que justificou na postura do atual prefeito da cidade, Arthur Neto (PSDB), os ataques lançados na noite de ontem (14).

“O prefeito é destemperado e fora de si. É impossível manter a serenidade e um debate propositivo com uma pessoa desse perfil. Então, preciso equilibrar minhas respostas em apresentações de propostas e rebates de acusações porque ele age como se não fosse prefeito e se esquiva dos balanços que tem que fazer”, disse o candidato.

Na segunda (17) e terça-feira (18), a partir das 18h, os candidatos que disputam o segundo turno das eleições vão participar de uma entrevista no Jornal EM TEMPO, filiado ao SBT.

Portal EM TEMPO