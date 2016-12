Secretário Evandro Melo pede exoneração da Sead

Alegando motivos pessoais, o secretário de Estado da Administração (Sead), Evandro Melo, irmão do governador José Melo (Pros), entregou sua carta de demissão do governo. Segundo revelou ao EM TEMPO, sua mulher Graça Melo está com uma doença degenerativa e em estado crítico, e que por conta disso precisa de toda a sua atenção. Evandro está no governo Melo desde o início e assumiu a Sead em fevereiro deste ano.

De acordo com Evandro, o governador compreendeu sua decisão e acatou o pedido. “Eu pedi para que me liberasse e ele concordou. Minha mulher está muito mal, com uma doença que é evolutiva e degenerativa. Agora ela entrou em um processo muito crítico, e por isso a minha saída, porque eu quero cuidar dela. Sexta-feira estarei repassando tudo”, afirmou.

Evandro também ressaltou que o secretário-executivo da Sead, Silvio Romano, é quem deverá ficar no seu lugar até o governador decidir o novo nome para assumir a secretaria. “Por enquanto, estou repassando para ele tudo direitinho e até sexta-feira tudo será concluído, inclusive, outras obrigações minhas que não fazem parte da secretaria, como a construção de uma nova matriz econômica ambiental do Estado, que deverá ser aprovado na Assembleia Legislativa do Estado, ainda este ano”.

Evandro Melo – que trabalhou direto na campanha do seu irmão para a reeleição ao governo em 2014 – assumiu a Secretaria de Estado da Administração em fevereiro deste ano. Com quase dez meses à frente da secretaria, ele destaca que no seu período coordenou toda a equipe responsável por dois ajustes fiscais no Estado.

“Se não fosse por isso, o Estado estaria caído e não em pé como ele está hoje. Nós fizemos também uma grande reforma, que foram as diminuições de nossos contratos. Ou seja, todas as ações que possibilitaram o Estado sobreviver no ponto de vista financeiro, nós que coordenamos a equipe”, afirmou.

Mesmo saindo da secretaria, Evandro afirma que os seus trabalhos que ainda estão em processo continuarão até serem realizados. “Estamos em um processo de organização de um setor que é do recurso humano do Estado. A outra é a regularização de todos os imóveis. São duas áreas fundamentais, porque hoje o maior custo do governo é o pagamento do pessoal. Na medida que você organiza o pessoal, você possibilita o Estado a investir. Acredito que até o final do ano que vem, essas duas áreas estarão reestruturadas e o governador será lembrado com esse legado”, adiantou.

Diogo Dias

Jornal EM TEMPO