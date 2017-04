Secretário de segurança do AM recebe honraria de comendador do Ministério da Defesa

O Ministério de Estado da Defesa, por meio da portaria 1.304/2017, concedeu o título de comendador ao secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes. A outorga está publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (4).

A Ordem do Mérito possui cinco graus: Grã-Cruz, Grande-Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro e é a mais importante condecoração concedida pelo Ministério da Defesa. A medalha é outorgada com a finalidade de premiar civis e militares, brasileiros ou estrangeiros, que tenham se distinguido no exercício da profissão.

Sérgio Fontes é delegado da Polícia Federal e está à frente da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) desde janeiro de 2015.

Para otimizar recursos e garantir eficácia nas ações, a SSP-AM e órgãos de Segurança do Estado têm realizado um trabalho integrado, com órgãos estaduais, municipais e federais, com a participação das Forças Armadas, que se tornou modelo para ações de Segurança em todo o país.

De acordo com o secretário, as parcerias têm alcançado resultados positivos no combate à criminalidade. “A parceria com as Forças Armadas, por exemplo, tem sido um diferencial para o combate ao crime no Amazonas. Eles têm contribuído tanto nas ações de fronteira como até mesmo na questão da violência urbana na nossa capital”, afirmou.

Entre os trabalhos de maior destaque como titular da SSP-AM, estão as estratégias integradas entre os órgãos de Segurança, que desde 2015 têm resultado no aumento do número de apreensões de drogas e diminuição do número de homicídios.

Nos anos de 2015 e 2016 foram mais de 21 toneladas de drogas apreendidas, número superior à soma dos 10 anos anteriores a 2015. Em relação aos homicídios, houve uma redução histórica em 2016 chegando a 23,30% no Amazonas e 18, 92% em Manaus.

Com informações da assessoria