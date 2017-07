Secretário anuncia R$ 250 mil para feira de economia solidária

24ª Feira Internacional do Cooperativismo (Feicoop) acontece em Santa Maria – Isaia/Agência Brasil

O secretário nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho, Natalino Oldakoski, anunciou hoje (7), durante a abertura da 24ª Feira Internacional do Cooperativismo (Feicoop),em Santa Maria (RS), que o governo federal vai investir R$ 250 mil na próxima edição do evento, que completará 25 anos.

“O ministro [do Trabalho] Ronaldo Nogueira me incumbiu de trazer a notícia de que para a feira do ano que vem, o governo federal vai investir R$ 250 mil para que o evento siga a sua trajetória”, disse Oldakoski, que destacou a relevância da Feicoop. “Esta feira representa a concentração da economia solidária na América Latina e concentra vários atores que constroem essa política tão relevante para o desenvolvimento do país”.

O prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobom, disse que todas as secretarias do município estão envolvidas na organização da Feicoop e que o evento não tem caráter político. “Não tem feira de esquerda nem feira de direita. A feira é do povo, daqueles que trabalham.”

Daniel Isaia

Agência Brasil