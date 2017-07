Secretaria de Segurança divulga balanço das ações nos primeiros meses de 2017

Sérgio fontes também apresentou números de dois anos anteriores para salientar o êxito na apreensão de drogas | EM TEMPO

A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM) registrou 3.692 prisões e apreensões nos primeiros quatro meses de 2017, segundo o levantamento realizado pelo governo.

Os dados detalhados mostram também que o estado prendeu 2.547 pessoas, cumpriu 512 mandado judiciais, apreendeu 631 adolescentes e dois menores de 11 anos.

De acordo com o secretário de segurança pública do Amazonas, o Delegado de Polícia Federal Sérgio Fontes, a estratégia de policiamento está mais seletiva, com estratégias para o enfrentamento do tráfico de drogas e voltada a proporcionar Segurança Pública de qualidade à população.

“Nos dois últimos anos obtivemos apreensões de droga significativas para a segurança pública do nosso Estado. Em 2015 foram mais de 11 mil toneladas. Em 2016 apreendemos pouco mais de 10 mil,” pontuou o secretário.

