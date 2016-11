Secretaria de Cultura realiza ‘Encontro Natalino’ no Teatro da Instalação

Para celebrar a chegada do Natal, a Secretaria de Cultura apresenta o coral infantil do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, na próxima sexta-feira (2), às 18h30, com o espetáculo ‘Encontro Natalino’, no Teatro da Instalação, localizado na rua Frei José dos Inocentes, no Centro histórico de Manaus. A noite terá a classificação liberada e entrada gratuita.

O coral infantil, que possui cerca de cinquenta alunos na faixa etária de 7 a 12 anos, será regido pelo maestro Hugo Pinheiro, e interpretará em seu repertório canções clássicas, entre elas, músicas em latim e a cantata de Natal, composta pelo paulista Ronaldo Silva, além de canções natalinas popularmente conhecidas.

A apresentação, que traz como temática ‘Encontro’, terá como participações especiais os ex-alunos do Liceu, que junto ao coral, interpretarão as músicas Jingle Bells e Oh Happy Day de forma coreografada, realizando uma grande confraternização de todos os alunos e professores.

O espetáculo, que é uma excelente opção de lazer para toda a família, irá proporcionar ao público presente toda a magia do Natal, por meio de canções conhecidas e que atravessam as gerações, despertando sentimentos como comunhão e ternura ensejados pelo período.

Com informações da assessoria