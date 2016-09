Secretaria de Cultura abre audições para elenco do ‘Concerto de Natal 2016’

Já em clima natalino e de pré-produção da programação que celebra o natal, a Secretaria de Estado de Cultura (SEC), realiza na Casa Ivete Ibiapina, situada na rua 10 de julho, 451, Centro, Zona Sul, audições para a escolha do elenco principal que subirá ao palco do Teatro Amazonas para a encenação do tradicional ‘Concerto de Natal’. O evento faz parte da programação “Um amor de Natal” do Fundo de Promoção Social (FPS).

As seleções acontecem na próxima segunda-feira (3), das 15h às 19h, e terça-feira (4) a quinta (6), das 14h às 18h. Para os personagens principais do evento, serão selecionados 14 artistas, sendo duas sopranos, duas mezzo sopranos, quatro barítonos, quatro tenores e dois atores para o papel de Jesus (adulto).

As audições serão coordenadas pelo diretor do espetáculo, William Pereira, e pelo diretor musical, maestro Marcelo de Jesus. Nos dias de audições, os interessados deverão preencher a ficha de inscrição portando documento de identidade e CPF.

Para o diretor geral do espetáculo, o secretário de Estado de Cultura, Robério Braga, é importante que os artistas locais conduzam e protagonizem o evento que já é tradição na cidade.

“O Concerto de Natal é um espetáculo com essência amazonense, que há 14 anos inunda de emoção a alma e traz aos olhos o brilho e a magia de Natal. É um evento para toda a família amazonense, um momento de celebração e união. É o palco que mais uma vez recebe os talentos da terra, neste ano tão importante em que comemoramos os 120 anos do Teatro Amazonas”.

Com informações da assessoria