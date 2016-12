Seca dos rios poderá paralisar transporte fluvial no rio Negro

O transporte fluvial realizado entre o Cacau Pirêra e o Centro de Manaus, que resistiu à ponte do rio Negro, pode ser interrompido na próxima semana pela seca que ainda atinge a capital. Órgãos municipais de Iranduba (distante 27 quilômetros da capital) estão se esquivando do problema enfrentado pelos donos das embarcações. Diariamente, cerca de mil pessoas utilizam o serviço de travessia.

De acordo com um dos representantes da Cooperativa de Transportes de Passageiros Fluvial De Iranduba Manaus (Cotpafim), Rubenilson Teixeira, todos os anos, neste período, a categoria é prejudicado pelo fenômeno natural, que impossibilita a operação das lanchas no trecho. Além disso, a falta de estrutura nos locais de embarque e desembarque tem agravado a situação.

“A seca na capital sempre é severa. Isso provoca a paralisação do serviço nesta época do ano, principalmente nos últimos dois meses. É uma situação bastante complicada para nós, que não achamos uma alternativa para amenizar o problema”, disse Teixeira.

Ainda segundo o operador de lancha, um projeto que propõe uma escavação no leito do rio Negro e a implantação de um porto no antigo local que realizava o embarque e desembarque das balsas foi apresentado para a prefeitura de Iranduba há 2 anos, mas até o momento a classe não recebeu nenhuma resposta em relação a esse pedido.