SEC define últimos acertos para o Desfile das Escolas de Samba de Manaus

O secretário estadual de Cultura, Robério Braga, confirmou o repasse de verba para as agremiações carnavalescas, durante reunião nesta segunda-feira (6), de recursos oriundos exclusivamente da iniciativa privada, no valor de R$ 91 mil, dos quais, R$ 31 mil serão destinados ao pagamento da infraestrutura do carnaval e os R$ 60 mil restantes, pagos em espécie.

O encontro, que contou com a presença de sete representantes de Escolas de Samba do Grupo Especial, que desfilam no Sambódromo de Manaus no “sábado gordo” de carnaval (25), teve o objetivo de alinhar os últimos acertos para a realização do desfile, que acontece nos dias 24 e 25 deste mês.

Questões jurídicas que envolvem a festa também foram analisadas bem como a forma de repasse do valor às Escolas de Samba. Para Robério Braga, a ideia é desburocratizar ao máximo.

“Pretendo realizar o pagamento em forma de prêmio, via inscrição em edital publicado pela Secretaria de Cultura, com valor viabilizado pela Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural. Vou aguardar a decisão do Governador”, declarou.

Para Luiz Alberto Pacheco, diretor de carnaval da Comissão Executiva das Escolas de Samba de Manaus (Ceesma), o apoio do Governo veio em boa hora.

“Queremos agradecer o apoio que estamos recebendo, o qual já não esperávamos, diante do quadro econômico do País. Tínhamos ‘zero’ de apoio e hoje temos o possível. O governador José Melo foi muito sensível a este aspecto cultural e com espírito público reverteu o cenário do nosso Carnaval, que é uma festa linda, do povo, que aquece o mercado, gera emprego, renda, incentiva o turismo, num ciclo benéfico ao estado”, finalizou.

Ensaio Técnico

Os representantes das Escolas de Samba solicitaram à SEC que houvesse a realização do ensaio técnico das agremiações no Sambódromo. No entanto, Robério Braga explicou que um momento como este, na realidade, é como se fosse o próprio dia do evento, o que requer todo um suporte de manutenção do local e apoio de todos os órgãos de segurança e trânsito envolvidos, acarretando um novo custo para o Estado. Diante da situação posta, os ensaios no local foram disponibilizados apenas para as comissões de frente.

O desfile contará com o apoio da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi), Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Estado de Saúde (Susam), Departamento Estadual de Trânsito no Amazonas (Detran-AM) e outros.

