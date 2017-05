Sebrae oferece cursos gratuitos para empreendedores do Amazonas

Diante do contexto econômico brasileiro é necessário buscar alternativas para aprimorar a gestão dos pequenos negócios, é nesse intuito que o Sebrae no Amazonas oferece cursos de interesse empresarial gratuitos. As inscrições podem ser feitas no site www.sebrae.con.br/amazonas ou pelo 0800 570 0800. O Sebrae no Amazonas fica localizado na Av. Leonardo Malcher, 924 – Centro, com unidades na Av. André Araújo, 447 – Aleixo e shopping Manaus Via Norte, Av. Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3760 – Monte das Oliveiras.

O Sebrae, especialista em micro e pequenas empresas, oferece em suas plataformas virtuais uma vasta programação de capacitações, cursos, oficinas, jogos, dicas empresariais e vídeos com conteúdos específicos ao empreendedor, além de aulas presenciais com instrutores capacitados.

A diretora-técnica do Sebrae Amazonas, Lamisse Cavalcanti, afirma que obter conhecimento e aplicá-lo é fundamental para a sobrevivência do pequeno negócio. “O microempresário precisa se capacitar para competir com diferencial e continuar crescendo no mercado”, complementa a diretora do Sebrae Amazonas.

No total, o Sebrae no Amazonas oferece em sua programação cerca de 200 cursos online e 34 presenciais. A maioria dos cursos é gratuito e a outra parte possui valor simbólico subsidiado.

Programação de maio

Sei Empreender

Sei Formar Preço

Sei Vender

Aprender a Empreender

Empreendedorismo para Começar Bem

Formalização para Começar Bem

Com informações da assessoria