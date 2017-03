Seap registra recorde em apreensões durante visitas a detentos

As unidades prisionais da capital registraram neste fim de semana (11 e 12 de março), um número alto de apreensões de materiais proibidos com visitantes. No total, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e a Umanizzare Gestão Prisional, realizaram o flagrante de 21 visitantes com objetos ilícitos nos procedimentos de revista, número sete vezes acima da média de três apreensões por final de semana.

Segundo o secretário de Estado de Administração Penitenciária, tenente-coronel da Polícia Militar, Cleitman Coelho, o número de apreensões é resultado da fiscalização que foi intensificada nos procedimentos de revista. “Os agentes de socialização da empresa e as equipes de direção que estão de plantão em cada unidade tiveram um desempenho excepcional nesses dois últimos dias, evitando que diversos materiais proibidos chegassem às mãos dos internos”.

Entre as unidades que registraram maiores apreensões nesse final de semana estão a Unidade Prisional do Puraquequara (UPP) com 10 ocorrências e o regime fechado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) com cinco flagrantes. O Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) registrou quatro casos de visitantes com materiais proibidos e as unidades do Centro de Detenção Provisória Feminina (CDPF) e Penitenciária Feminina de Manaus (PFM) registraram uma ocorrência cada.

Dos 21 visitantes, seis foram encaminhados a Distritos Integrados de Polícia (DIP’s), para o registro dos procedimentos cabíveis, já que portavam materiais entorpecentes e aparelhos celulares no momento de flagrante dentro das unidades prisionais. No total, foram apreendidas sete porções de drogas, supostamente maconha e cocaína, e três aparelhos celulares.

Os demais materiais apreendidos com visitantes foram: seis chips de celular, quatro cabos USB, três cartelas de medicamento para nutrição capilar, duas baterias de celulares, dois fones de ouvido, um pen drive, um cordão, um cartão de memória e R$ 300,00 em espécie. Todos os visitantes que foram flagrados neste fim de semana, inclusive os que foram encaminhados para as delegacias, receberam punição administrativa da secretaria e estão com a autorização de visita suspensa por 30 dias.

O secretário Cleitman Coelho ressalta que os procedimentos continuam intensificados para coibir a entrada de materiais proibidos. “Com essas ações o sistema não registra apenas casos de objetos que foram impedidos de entrar nas unidades, mas mostra também que todos os agentes, servidores e funcionários das unidades prisionais estão atentos a movimentações de parentes e irão flagrantear todos que tentarem burlar as regras”, disse Cleitman Coelho.

Com informações da assessoria