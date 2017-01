Seap refaz conta e diz que 225 presos fugiram ao invés de 184

Após recontagem de presos, que fugiram do sistema prisional do Amazonas no último dia 1º de janeiro, o Comitê de Gerenciamento de Crise do Sistema de Segurança Pública do Amazonas divulgou, na noite desta quinta-feira (12), um novo balanço com o total de foragidos e recapturados. As novas informações revelam que, na verdade, 225 presos fugiram.

Anteriormente, a pasta havia divulgado que 184 haviam fugido do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e do Instituto Penal Antônio Trindade. São 41 detentos foragidos que entraram para a lista de procurados pela força de segurança do Amazonas.

Até esta noite, às 23h, 77 presos foram recapturados. Sendo que 148 presos continuam foragidos.

O comitê esclareceu, ainda, que o novo balanço com aumento de 41 foragidos, deu-se por conta dos procedimentos de novas contagens, realizadas hoje, durante revistas nos dois presídios. A Secretária de Estado de Administração Penitenciária (Seap) ainda não revelou nomes e fotos dos novos 41 presos que foram identificados pela equipe de segurança.

Com informações da assessoria