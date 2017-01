Seap reativa Vidal Pessoa e transfere membros do PCC

Todos os membros do Primeiro Comando da Capital (PCC), de todas as unidades prisionais de Manaus, estão sendo transferidos, na tarde desta segunda-feira (2) em caráter “emergencial” para a Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, localizada na avenida Sete de Setembro. A unidade prisional foi desativada em outubro de 2016.

A informação sobre a transferência foi confirmada pelo titular da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Pedro Florêncio. Conforme o secretário, a mudança de unidade será realizada para que as equipes possam definir o que vão fazer sobre a briga entre as facções durante os próximos dias.

“A situação está controlada já no CDPM e no Ipat. O PCC se sentiu ameaçado quis estourar a cadeia para fugir. Vou transferir para o Vidal Pessoa em caráter emergencial”, explicou Florêncio.

Sobre os boatos que um dos líderes da Família do Norte (FDN), José Roberto Fernandes, mais conhecido como ‘Zé Roberto da Compensa’, teria fugido nesta segunda-feira, Pedro Florêncio disse a informação é falsa.

“O Zé Roberto está em um presídio federal. Isso é brincadeira das pessoas no Whatsapp, que não tem respeito com o nosso trabalho e ficam disseminando o caos”.

Os presos do PCC, que estavam locados no Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM), tentaram fugir mais cedo com medo de novas mortes, que podem ser causadas pelos rivais da Família do Norte (FDN).

O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, está vindo para Manaus, ainda nesta tarde, e deve chegar por volta das 18h. Ele se reunirá com o governador José Melo, o secretário de segurança pública, Sérgio Fontes, e Pedro Florêncio, para definir as estratégias de trabalho nas unidades prisionais do Estado. Ás 20h, segundo a Secretaria de Estado de Comunicação Social do Amazonas (Secom), haverá uma coletiva de imprensa no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Manoela Moura

Jornal EM TEMPO