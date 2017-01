Seap libera entrega de alimentos para presos do Compaj

A entrega de alimentos para os detentos do regime fechado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), foi liberada na manhã desta terça-feira.

Mais de 100 familiares de detentos esperam em frente ao Compaj para entregar sacolas de comidas para seus parentes.

Uma mulher de 40 anos que é esposa de um detento e não quis revelar o nome, afirmou que chegou por volta das 2h.

“Fui a primeira a chegar, vim trazer alimentos como biscoito, leite e material de higiene. Eles não estão deixando entrar feijão, arroz, carne porque não tem fogão, nem geladeira”, disse.

O horário marcado para a entrada dos alimentos era às 8h, mas somente duas horas depois funcionários da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) abriram as portas apenas para os familiares dos detentos do regime fechado do Anísio Jobim.

Essa é a primeira vez que a entrega de comida acontece desde a rebelião do dia 1º de janeiro, quando 56 detentos morreram no Compaj.

