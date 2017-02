Seap encontra drogas, estoques e celulares no CDPM

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) realizaram, na manhã desta sexta-feira (17), uma revista no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), localizado no km 8 da BR-174. Durante a ação na unidade foram apreendidos materiais entorpecentes e estoques.

Segundo o secretário de Estado de Administração Penitenciária, tenente-coronel da PMAM, Cleitman Coelho, o objetivo das revistas é reforçar as ações de prevenção e combate à entrada de materiais proibidos nas unidades penitenciárias do Estado.

“Temos um cronograma para realizar procedimentos de revista nas unidades pelo menos uma vez ao mês, mas caso haja necessidade, aumentaremos o número de revistas. Dessa forma acreditamos que conseguiremos coibir a entrada de objetos ilícitos nos estabelecimentos prisionais”.

A ação teve início às 6h e contou com o efetivo de 127 policiais militares do Comando de Policiamento Especializado (CPE), 32 servidores da Seap e 38 servidores da Umanizzare Gestão Prisional. No total foram apreendidas 39 porções de entorpecente, 05 celulares, 119 estoques e terezas (cordas feitas com lençóis).

