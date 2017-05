Seap e policiais militares realizam revista em presídio de Manaus

Policiais militares e agentes da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) realizam revista no regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), no Km 8 da BR-174, na manhã desta sexta-feira (19). A ação tem o objetivo de apreender materiais proibidos na unidade. O balanco da açao será divulgado ao término dos trabalhos policiais.

A polícia tem o objetivo de encontrar materiais proibidos, como estoques e armas de fogo que, segundo denúncias, estariam sendo levados para dentro da unidade por presos do regime semiaberto.

De acordo com a assessoria, participam da revista, policiais militares do Comando de Policiamento Especializado (CPE), Grupamento de Rádio Patrulhamento Aéreo (Graer), Grupamento de Manejo de Artefatos e Explosivos (Marte), policiais da Cavalaria e Força Tática. Ao todo, mais 100 policiais participam da ação.

Em janeiro deste ano, um massacre dentro da mesma unidade prisional matou mais de 60 pessoas. As revistas periódicas tentam evitar que ações criminosas voltem a se repetir dentro do presídio.

EM TEMPO