Seap e PM realizam nova revista no Compaj após mortes na UPP

Após as sete mortes que ocorreram no último final de semana dentro da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), a Secretaria de Administração Penitenciaria (Seap) e a Polícia Militar realizam na manhã desta terça-feira (11) uma revista no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), localizado no km 8 da BR-174, Zona Rural de Manaus.

Agentes penitenciário e policiais do Comando de Policiamento Especializado (CPE) participam da revista que tem como objetivo encontrar objetos ilícitos, como armas e drogas, além de possíveis túneis, como ocorreu na última revista preventiva que foi realizada no dia 2 de abril, quando um túnel de aproximadamente 15 metros de extensão foi encontrado na cela 9, da ala 2 do pavilhão 1 da unidade prisional.

O balanço da ação deve ser divulgado somente no fim da manhã de hoje.

