Seap divulga lista dos 14 fugitivos do Compaj

Com a fuga de 14 detentos do regime fechado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) pede apoio da população e imprensa, em geral, para o trabalho de captura dos presos. A fuga ocorreu na madrugada desta sexta-feira (2).

A maioria dos 14 detentos que fugiram do Compaj respondem, na maioria, por crime de homicídio e roubo. Apenas um deles responde por crime de sequestro. São eles: Demétrio Antônio Matias; Florêncio Nascimento Barros; Maicon dos Santos Souza; Fabrício da Silva Sales; Eunardo Jordão de Carvalho; Alexandre Ferreira Fontenele; Adalberto Salomão Guedes da Silva; Romário da Costa Bandeira; Silas Anderson Melo Carvalho; Alan Dione da Silva; Adelson Conceição da Silva; Israel Lucas Almeida Pires; Michel Wendel Melgueiro da Costa; Elton Parintins Chaves.

A fuga ocorreu às 3h15, quando os internos de duas celas serraram as grades que dava acesso ao muro e escaparam do presídio usando uma “teresa”.

Segundo a Seap, um dos detentos que foi baleado durante a fuga – que não teve o nome divulgado – foi alvejado no pé e, após atendimento médico, foi recolhido de volta à unidade prisional.

