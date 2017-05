Seap divulga fotos dos detentos que fugiram da Vidal Pessoa

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Amazonas (Seap) publicou nota, no final da tarde desta terça-feira (9), confirmando as identidades dos dois detentos que fugiram da unidade prisional nesta madrugada. Romanos Ferreira Alves, 25, condenado por homicídio, e Sílvio dos Santos Mendes, condenado pelos crimes de furto e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Segundo a secretaria, a ausência da dupla foi percebida durante o café da manhã dos detentos, quando foi feita a recontagem de presos. As imagens da câmeras de segurança da cadeia, onde mostram a fuga, serão avaliadas para descobrir as condições que permitiram a saída dos dois.

Para escapar, eles escalaram o muro da cadeia utilizando uma corda feita com lençóis, popularmente conhecida como “tereza”. Será aberto um procedimento administrativo para apurar as possíveis responsabilidades e as circunstâncias que permitiram a fuga dos detentos.

A Polícia continua realizando diligências pela cidade, no intuito de encontrar e recapturar os dois fugitivos. Confira abaixo a íntegra da Nota emitida pela SEAP:

“A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informa que a Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa (CPDRVP), localizada na Avenida Sete de Setembro, no Centro, registrou uma ocorrência de fuga de dois internos: Romano Ferreira Alves e Silvio dos Santos Mendes.

Na manhã desta terça-feira (09) durante a entrega do café da manhã para os detentos, foi constatada a ausência dos dois internos mencionados que estavam no isolamento. A Seap esclarece que está avaliando as imagens da fuga.

Seguem os artigos dos foragidos:

Romanos Ferreira Alves: Artigo 121 – Homicídio

Silvio dos Santos Mendes: Artigo 155 e 14 – Furto e Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido”

Raphael Sampaio

EM TEMPO