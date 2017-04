Seap apresenta melhorias após DPE-AM fazer o diagnóstico dos presídios do Estado

Após o relatório elaborado pela Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM), intitulado “Diagnóstico Sobre o Sistema de Justiça Criminal e Sistema Prisional do Amazonas“, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) divulgou projetos de melhorias para as unidades prisionais do estado que devem ser implantadas ainda este ano.

Alguns pontos de destaque do plano da secretaria foram mencionados no diagnóstico da DPE-AM, como a ausência de um sistema informatizado para controlar a entrada e saída de presos, faça a verificação de mandados de prisão abertos ou cumpridos. Segundo o secretário de Estado de Administração Penitenciária, Cleitman Coelho, a Empresa de Processamento de Dados do Amazonas (Prodam) está desenvolvendo um sistema unificado entre a secretaria e os órgãos de controle, como a própria DPE.

“Além disso, o sistema atual que é disponibilizado pela Umanizzare, o Infozzare, já foi liberado para acesso dos mesmos órgãos até a conclusão do sistema único que irá atender esta demanda”, esclarece.

Com relação ao envio de documentos por malote digital, que foi outro óbice apontado no diagnóstico, a Seap prometeu repassar aos diretores das unidades prisionais um “token” de acesso aos sistemas do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), para sanar o problema.

Até o momento, a única questão solucionada pela Seap diz respeito a escolta dos presos para as audiências judiciais. “Na primeira quinzena de abril recebemos sete veículos com capacidade para transportar oito detentos, cada. As mesmas já estão em circulação, realizando as escoltas para fóruns, além das escoltas médicas necessárias e que são demandadas diariamente. A Seap já está licitando a compra de mais 13 veículos do mesmo modelo, mais dois caminhões com capacidade para 20 presos e três ambulâncias para compor a frota de veículos da secretaria”, disse Coelho.

Na avaliação da Seap, um dos pontos de maior discussão desde a rebelião do dia 1º de janeiro, é a análise do modelo terceirizado de co-gestão de unidades prisionais com a empresa Umanizzare Gestão Prisional. “A empresa é contratada do Estado. A nova gestão da Seap tem assumido a postura de cobrar a prestação de todos os serviços que constam no projeto básico de cada unidade. Estamos também estudando um novo modelo de auto gestão ou co-gestão, que ainda iremos definir. O estudo ficará pronto até o término da vigência dos contratos de co-gestão que estão em vigor com a empresa contratada”, afimrou o secretário.

Novos presídios

A Seap estuda a construção de mais cinco unidades que deverão ser construídas nos municípios de Manacapuru e Parintins, que servirão para abrigar presos dos municípios próximos. Em Manacapuru e Parintins, a verba para a construção é oriunda dos investimentos do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), que disponibilizou R$50 milhões para serem usados no sistema prisional do Amazonas. Dessa quantia, R$32 milhões serão revestidos para a construção das unidades que terão capacidade para 286 vagas cada.

A construção de uma unidade prisional em Tefé é também um dos projetos do Governo do Estado do Amazonas para amenizar o problema de superlotação no interior. A obra que estava parada desde 2010, foi retomada pela nova gestão e está em processo licitatório para a conclusão da unidade que também abrigará 125 presos.

Vidal Pessoa é alvo de atenção

Sobre as recomendações feitas para reformas e melhorias na segurança interna da Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa (CPDRVP), no Centro da capital, algumas medidas vem sendo feitas desde fevereiro, após a visita dos defensores que levantaram os pontos que deveriam ser trabalhados.

A unidade passou por serviços emergenciais de manutenção do raio A, que está sendo utilizado para alojar os internos, e recebeu adequações e obras no raio D, com o intuito de transferir internos que estavam no primeiro raio mencionado, para uma melhor distribuição dos detentos que se encontram na Vidal Pessoa.

A Cadeia Pública deverá ser desativada definitivamente até o dia 15 de maio, conforme resolução definida entre tratativas coordenadas pelo TJAM com a Seap e com representantes do DPE-AM, Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM), Corregedoria Geral de Justiça (CGJ-TJAM), Secretaria Estadual de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas (OAB-AM).

Entre as últimas recomendações feitas aos órgãos, o diagnóstico apresenta uma orientação a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) para o aumento do quantitativo de policiais militares e o melhor aparelhamento para a segurança externa dos presídios. A Seap afirma que a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) tem atendido as demandas solicitadas prestando apoio e reforço nas guaritas das unidades e auxiliando sempre que necessário dentro da capacidade operacional da PMAM.

