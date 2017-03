Seaop recaptura preso que fugiu de ambulância do CDPM

O fugitivo Smmyth Smmaylys Pinhais da Silva, 24, foi recapturado na manhã desta quinta-feira (2) por policiais da Secretaria-Executiva-Adjunta de Operações Integradas (Seaop). Ele e mais detentos fugiram de ambulância, no dia 20 de janeiro, do Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).

No momento da prisão, Smmyth estava na residência de sua mãe e não reagiu. O paradeiro dele foi indicado por meio de denúncia ao 181 (Disque-Denúncia da SSP-AM).

De acordo com o secretário-executivo-adjunto da Seaop, Orlando Amaral, as ações para encontrar os foragidos continuam. “A recaptura de presos do sistema prisional no Amazonas tem sido uma de nossas prioridades desde janeiro, e hoje conseguimos recapturar o Smmyth Smmaylys”, disse.

Smmyth da Silva responde por roubo e será encaminhado novamente ao CDPM, localizado no Km 8 da Rodovia BR-174.

As pessoas que tiverem informações que possam ajudar a localizar e recapturar os presos, pode ligar para o Disque-Denúncia 181. O nome será mantido em sigilo e a ligação é gratuita.

