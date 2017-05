‘Se quiserem, me derrubem’, diz presidente Michel Temer

Em entrevista ao jornal Folha de Sao Paulo, nesta segunda-feira (22), presidente Michel Temer, alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF), por suspeita de corrupção passiva, obstrução à justiça e organização criminosa, tendo como base as delações dos donos da empresa JBS, disse que, se ele renunciar ao mandato, estaria fazendo “admissão de culpa”.

“Agora, mantenho a serenidade, especialmente na medida em que eu disse: eu não vou renunciar. Se quiserem, me derrubem, porque, se eu renuncio, é uma declaração de culpa”, afirmou.

O presidente enfrenta a maior crise política de seu mandato. Neste fim de semana, a Ordem dos Advogados do Brasil decidiu apresentar pedido de impeachment ao Congresso, onde a oposição já lidera um movimento pela saída do presidente. Articuladores políticos do governo foram avisados que parte da base aliada quer a renúncia do pemedebista.

Inquérito

O inquérito contra Temer tem como base as delações dos donos da JBS, Joesley e Wesley Batista. Joesley gravou uma conversa com o presidente numa reunião em 7 de março na residência oficial do Palácio do Jaburu. Segundo o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, a conversa indica “anuência” de Temer ao pagamento de propina mensal, por Joesley, para comprar o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), preso em Curitiba pela Operação Lava Jato.

Presidente diz que foi induzido a falar em gravação

Para Temer, a gravação de Joesley foi uma tentativa de induzir uma conversa. “Tenho demonstrado com relativo sucesso que o que o empresário fez foi induzir uma conversa. Insistem sempre no ponto que avalizei um pagamento para o ex-deputado Eduardo Cunha, quando não querem tomar como resposta o que dei a uma frase dele em que ele dizia: ‘olhe, tenho mantido boa relação com o Cunha’. [Eu disse] ‘mantenha isso’”, disse referindo-se a parte da ‘boa relação’.

O presidente negou que tenha prevaricado (deixado de agir) ao ouvir um empresário dentro de casa relatando crimes – no encontro, Joesley disse que vinha usando juízes e um procurador da República em seu benefício.“

Eu ouço muita gente, e muita gente me diz as maiores bobagens que eu não levo em conta. Muita gente me diz as maiores bobagens que eu não levo em conta. Ele foi levando a conversa para um ponto, as minhas respostas eram monossilábicas”. Sobre o encontro ter ocorrido fora da agenda oficial, à noite, o presidente afirmou ser tratar um hábito que não é ilegal. “Não é ilegal porque não é da minha postura ao longo do tempo. Talvez eu tenha de tomar mais cuidado. Bastava ter um detector de metal para saber se ele tinha alguma coisa ou não, e não me gravaria.” Perguntado sobre qual era sua culpa no caso, Temer respondeu ser a “ingenuidade”. “Fui ingênuo ao receber uma pessoa naquele momento.”

Entenda a crise:

Áudio revela Temer dando aval a compra do silêncio de Cunha, diz jornal

OAB/AM diz que denúncias contra Temer e senadores sao gravíssimas

Temer convoca Forcas Armadas para tratar de crise política

EM TEMPO, com informações da Folha de São Paulo.