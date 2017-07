Se as eleições fossem hoje, Amazonino seria o novo governador do Amazonas; revela pesquisa

Amazonino lidera todos os módulos de pesquisa, tanto no primeiro, quanto no segundo turno | Divulgação

Amazonino Mendes (PDT) aparece à frente dos demais candidatos na pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Design Marketing e Propaganda (DMP). Na pesquisa espontânea, quando o eleitor não é informado dos nomes dos candidatos, Amazonino tem 15,3% das intenções de voto contra 12,8% do segundo colocado, Eduardo Braga (PMDB). Neste módulo, 46,9% dos entrevistados declararam que ainda não sabem em quem vão votar.

Já na pesquisa estimulada, quando os entrevistados são informados dos nomes dos candidatos, Amazonino aparece à frente dos demais com 30,17% dos votos. Eduardo Braga é o segundo, com 23,49% dos votos e Rebecca Garcia (PP) é a terceira colocada, com 16,36% dos votos, seguida de José Ricardo (PT), com 6%. Os demais candidatos juntos somaram 4,65% das intenções de voto.

Na simulação de segundo turno entre Amazonino e Braga, mais uma vez o candidato do PDT aparece em primeiro lugar, com 41,23% das intenções de voto contra 35,08% do peemedebista.

O maior gargalo de Eduardo Braga é a rejeição. A pesquisa revelou que 26,64% dos eleitores consultados não votariam no candidato do PMDB. Esse também pode ser um problema para Amazonino, já que 23,17% dos entrevistados disse que não votaria no ex-prefeito.

As estatísticas revelam também um recuo de 4.64% nas intenções de voto de Braga e um avanço de 6,97% de Amazonino. Outra candidata que mostrou uma evolução expressiva foi Rebecca Garcia, com acréscimo de 6.22 pontos percentuais.

O instituto fixou a margem de erro em 2,6 pontos para mais ou para menos com confiabilidade de 95%.

