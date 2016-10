Scolari critica Luxemburgo e nega manipulação de jogos na China

Luiz Felipe Scolari criticou duramente Vanderlei Luxemburgo pelas declarações dadas sobre suposta manipulação de jogos na China. Na segunda-feira (3), Luxemburgo disse que as partidas dos campeonatos locais eram “arranjadas”, o que irritou o treinador do Guangzhou Evergrande.

Scolari negou que haja ‘jogos combinados’ e classificou como “absurdo” o comentário do colega de profissão.

“Acho totalmente absurdas as palavras do Vanderlei, totalmente infundadas. Estamos há um ano e meio trabalhando aqui e podemos dizer que conhecemos algumas situações. Nunca ouviu se falar nestes detalhes além do normal. Se aconteceu algum episódio neste sentido antigamente, no Brasil ocorreu também. Vanderlei estava presente. Uma situação um pouco estranha, absurda, todos nos clubes estamos chateadíssimos”, disse Scolari ao programa ‘Bate-Bola’, da ESPN Brasil.

Para o treinador, as declarações de Vanderlei foram usadas como uma forma de justificar o seu insucesso no Tianjin Quanjin. Sem resultados expressivos, o brasileiro foi demitido da equipe da segunda divisão chinesa.

“Na minha opinião, é uma justificativa muito falha para justificar o que não foi conseguido. Eu posso dizer que no meu clube tenho um ambiente muito bom. Justificar que o futebol é isso ou aquilo é um absurdo”, afirmou.

Scolari acrescentou que o comentário de Luxemburgo denigre a imagem dos atletas brasileiros na China.

“Começam a ter certo preconceito com os brasileiros. Por comentários infundados, são portas que se fecham. [Foram acusações] totalmente absurdas, achamos ridículas. Foi uma situação que ficou muito ruim para todo mundo”, disse o treinador, que acha que as declarações de Vanderlei vão causar estragos na relação do futebol chinês com os brasileiros.

“Vai causar um estrago sim. Os nossos tradutores já estão colocando para a gente que comentaristas estão falando que o brasileiro vem com o intuito de ganhar dinheiro aqui, quando na semana passada a conotação que davam é que nunca tinham jogadores como Paulinho e Goulart, principalmente o Paulinho pela forma de jogar”, disse citando dois de seus jogadores no Guangzhou Evergrande.

“É uma porta que se fecha a jogadores treinadores, que não precisaria. O Cuca mesmo ganhou dois títulos aqui, outros saíram bem. É uma situação que não se conhece, não é verdadeira pelo que conversamos com os nossos dirigentes. Temos que abrir as portas, não fechar as portas”.

A irritação de Scolari teve como origem a entrevista de Vanderlei Luxemburgo ao programa “Bem, Amigos”, do SporTV, na última segunda-feira (3). Na ocasião, o técnico brasileiro deu sua opinião sobre o desempenho ruim e culpou problemas internos com um empresário local, ex-jogador do clube, como responsáveis pela falta de resultados positivos.

“Deu errado logo de cara. Os chineses que me contrataram aqui são pessoas sérias, me levaram para lá e mandaram eu montar toda a estrutura, com construção de estádio, centro de treinamentos. Só que quando eu cheguei lá, encontrei um grupo liderado por um ex-jogador, que era um grupo que se envolvia com outros empresários. E eu no meio do caminho com toda minha comissão técnica. Ele com muito mais força, porque esse jogador tinha acabado de parar de jogar e [estava] envolvido com algumas coisas ruins do futebol chinês. Até apareceu aqui no Brasil algumas coisas de apostas”, afirmou Vanderlei.

Luxemburgo também não mediu palavras na hora de criticar a corrupção constatada por ele no futebol chinês. Segundo o treinador brasileiro, a segunda divisão do Campeonato Chinês estava definida ‘para entregar o jogo’, com a conivência dos dirigentes

Por Folhapress