Scarlett Johansson diz que ‘monogamia não é natural’ e que casamento ‘dá muito trabalho’

Pouco tempo depois de se divorciar de seu segundo marido, o jornalista francês Romain Dauriac, a atriz Scarlett Johansson falou sobre casamento e maternidade na edição de março da revista americana “Playboy”.

Aos 32 anos, a atriz revelou não acreditar que ter somente um parceiro é algo “natural”.

“A ideia do casamento é muito romântica, é uma ideia muito bonita, e sua prática pode ser uma coisa muito bela. Mas não acredito que seja natural ser uma pessoa monogâmica. Pode ser que me critiquem por isto, mas acho que dá muito trabalho.”

Scarlett ainda diz que “tem respeito pelo casamento”, até porque já fez “parte dele”, mas ressalta que o matrimônio muda as pessoas.

Sobre ser mãe, a atriz disse que é um processo “incrivelmente profundo”. Rose, filha que teve com Dauriac em 2014, mesmo ano em que se casaram, fez Scarlett se sentir “muito mais eu mesma do que era antes”.

A atriz, que já foi casado com o ator Ryan Reynolds, ainda falou sobre o vazamento de suas fotos íntimas, ocorrido em 2011.

“Foi uma loucura. Isso fez com que eu me desse conta de quanto somos vulneráveis a tudo isso. A pessoa que hackeou meu e-mail fez o mesmo com outras 50 pessoas públicas e também com suas ex-namoradas. Pode acontecer com qualquer um.”

Folhapress