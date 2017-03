SBT, Record e Rede TV saem da televisão por assinatura

A partir de amanhã (29), os canais SBT, Record TV e Rede TV! deixarão de ser veiculados na grade de programação das operadoras de TV a cabo Sky, Net, Claro, Vivo, Oi e Embratel. As emissoras de televisão não chegaram a um acordo com as empresas de TV a cabo.

As três emissoras chegaram a criar uma empresa chamada Simba Content, especialmente para cuidar desse assunto. “Essas empresas (de TV a cabo) ainda não concordaram em pagar pelos direitos de transmissão do sinal digital de Record TV, SBT e RedeTV!, ao contrário do que já fazem com canais estrangeiros e com outras emissoras nacionais”, afirma trecho da nota oficial que foi divulgada, na semana passada, pela Simba Content na programação dos canais SBT, Record TV e Rede TV!.

As emissoras afirmaram ainda que não haverá prejuízos para o consumidor, que continuará a assistir ao conteúdo desses canais na TV aberta por meio do sinal digital. De acordo com as emissoras, o principal motivo da saída é o fato das empresas de TV a cabo não aceitarem pagar pelos direitos de transmissão do sinal digital dos canais em questão. Segundo elas, esse pagamento é “normal para canais estrangeiros e até mesmo alguns brasileiros”.

“Lamentamos não termos chegado a um acordo com as operadoras, porque quem perde com isso é o público brasileiro. Faremos todos os esforços para que nossa programação esteja no seu pacote de TV por assinatura”, disse a nota das emissoras.

